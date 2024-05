La Ville fait son point de presse sur la Fête des Arts

Mercredi 22 mai 2024, à 15 heures, la Ville de Chalon-sur-Saône a fait un point de presse à la Maison de quartier du Plateau Saint-Jean sur la Fête des Arts qui aura lieu le 31 mai à la salle Marcel-Sembat.

C'est Jean-Michel Morandière, l'adjoint au maire qui représentait Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, qui a fait ce point de presse. Étaient également présents, pour ne citer qu'eux, Bénédicte Mosnier, l'adjointe au maire en charge de la culture, Anne-Laure Miller, la directrice de la maison de quartier du Plateau Saint Jean, et les animateurs Mohamed Laarichat et Rachid Kassi.

Cet événement a pour objectif de réveiller les talents de demain. La Ville de Chalon-sur-Saône souhaite impliquer davantage les jeunes dans la vie culturelle et locale. Ainsi, qu'ils soient professionnels ou amateurs, les jeunes peuvent devenir acteurs de cet événement. Ces jeunes travaillent un spectacle époustouflant mêlant danse, théâtre, cirque et chant, avec des ateliers pour comprendre ces arts de la scène.

Cette année, 120 jeunes se présenteront sur scène.

Durant ce point presse, un groupe de très jeunes danseurs était présent. Il s'agit d’un groupe de jeunes qui commencent tout juste le breakin. Ils s'entraînent chaque semaine à la Maison de quartier Plateau avec Fabien, coach travaillant pour le Conservatoire du Grand Chalon.

La Fête des Arts est organisée par le Service Jeunesse de la Ville, les maisons de quartier, #laPlace et par le GIPCLA, présidé par Isabel Paulo, la conseillère municipale déléguée aux actions en direction des jeunes, également présente lors de ce point de presse, qui finance l'évènement à hauteur de 3648 euros.

Les conditions pour participer à cette Fête des Arts :

- Avoir 11 ans ou plus ;

- Être Chalonnais ou fréquenter un collège ou un lycée chalonnais ;

- Adhérer à la carte Accueil Jeunes (2,50 euros l'année)

- Être disponible et présent aux ateliers et spectacles

Pendant le spectacle, le jury d'exception composé d'Héloïse Garlopeau, chanteuse, et d'autres personnalités, élira 3 artistes ou groupes d'artistes.

Les catégories sont : coup de cœur, la catégorie émotion et la catégorie originalité.

Diplômée en musique et musicologie, avec une licence, Héloïse Garlopeau s'est perfectionnée en piano, direction d'orchestre et technique vocale. Elle a étudié avec des professionnels renommés et a dirigé plusieurs chœurs en France et en Suisse. Elle a brillé à la télévision suisse et a remporté des concours de jeunes solistes. En 2024, elle intègre le chœur de l'Opéra national de Lorraine pour participer à divers événements artistiques, incluant des récitals et des créations contemporaines.

Les trophées des différentes catégories ont été confectionnés par Perrine, une artiste chalonnaise.

La Fête des Arts se déroule tous les deux ans, en alternance avec Origin'art. En 2022, deux soirées ont été organisées, en juin et en novembre, au Théâtre du Port Nord. Au total, 800 personnes ont assisté aux spectacles. 86 jeunes avaient participé au projet. Ce succès a permis l'organisation d'une nouvelle édition de la Fête des Arts en 2024.

Cette année, elle aura lieu à la salle Marcel Sembat où 750 places sont allouées pour assister à l'évènement, 400 places ont d'ores et déjà été prises d'assaut, alors n'attendez pas trop !

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati