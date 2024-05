Succès de la 2e édition du concert de la Fête des Mères organisé par le collectif ‘Le Soleil Bleu’, l’APAiL - Bulle Bleue et Musique et Spectacle

Le photoreportage info-chalon.com

Pour célébrer la fête des mères avec les mamans d’enfants différents, les trois associations et leurs partenaires : Le collectif ‘Le Soleil Bleu’ (autisme et troubles apparentés), l’APAiL – Bulle Bleu, Le Réseau 71 des Aidants, La Mutualité Française COM 360 et Musique et Spectacle avec le soutien de la ville de Chalon, avait organisé samedi 25 juin, à partir de 15 heures, au Square Chabas à Chalon-sur-Saône, un concert avec la chanteuse chalonnaise très connue et appréciée, Claudette Neel.

Un événement qui commençait par le discours de la Présidente du collectif ‘Le Soleil bleu’, Dominique Copreaux : « Bonjour à toutes et à tous, quelle joie de vous voir si nombreux aujourd’hui et merci de votre soutien qui nous aide tellement à aller de l’avant quand c’est parfois difficile […] Depuis 2019 où j’ai intitué la première journée de l’autisme à Chalon, quel parcours ! Avec les autres associations du chalonnais, nous avons depuis plusieurs années organisé la journée de l’autisme et de la neurodiversité. Pour le collectif ‘Le Soleil Bleu’ des médiations dans le cadre scolaire, des recours pour obtenir des aides, des sensibilisations à l’autisme dans le milieu scolaire, une page facebook, un mandat de marraine de GEM dans la Nièvre et plusieurs projets pour favoriser l’autonomie des enfants […] Alors merci au Président du Grand Chalon et au Maire de Chalon-sur-Saône de prêter une oreille attentive à notre combat. N’oublions jamais que 80% des handicaps sont invisibles. Cette année, pour la première fois, nous célébrons les aidants, les mamans aidantes bien sur mais aussi tous les aidants, professionnels ou non, dont nous avons tant besoin pour mener à bien cette mission si difficile […] Vous avez sûrement des exemples semblables autour de vous car 7 millions de français sont des aidants. Merci à la Mutualité Française avec Mme Foray que je salue ici qui a lancé la COM 360 sur 4 bassins en Saône et Loire, dans la logique ‘une réponse accompagnée pour tous’ dans un cadre de proximité auquel je crois beaucoup et une mise en commun des forces pour accompagner les personnes en situation de handicap ; mission dans laquelle nous associations, avons je pense une place à tenir. Merci au ‘Réseau des Aidants 71’ représenté par Lucille Wickler. Merci à Monsieur Bruno Legourd 1er Adjoint, Madame Corino du service Com de la Mairie et à Annick Morand du service manifestation, au service des espaces verts pour le cadre magnifique du square Chabas et à Nathalie Faudot qui nous gâte régulièrement avec des fleurs ; un immense merci aux ‘Bulles Bleues Apail, notre partenaire, à Claudette Neel et Jean Charles son mari et à Isabel Paulo et tous ses enfants de la Maîtrise Saint Charles. Ensemble, faisons du chalonnais un territoire d’humanité et d’inclusion et que les politiques n’oublient pas que la solidarité fait partie de l’attractivité d’un territoire ! ».

S’en suivait plusieurs discours:

l’APAiL – Bulle Bleu,

‘Réseau des Aidants 71’ représentée par Lucille Wickler,

Isabel Paulo représentant la Maitrise Saint Charles,

La représentation musicale de 22 chanteurs de la Maitrise Saint Charles sous la direction de leur chef de chœur Cécile Coulomb.

L’événement se poursuivait avec l’association Musique et Spectacle et sa chanteuse Claudette qui devant une assistance de trois cent personnes interprétait son répertoire musical.

Une bien belle fête des mères, lancée à toutes les mamans présentes à laquelle info-chalon s’associe !

Lors de cet événement, on notait la présence de Bruno Legourd, 1er Adjoint, Véronique Avon, Conseillère Municipale déléguée à l’animation commerciale, Isabel Paulo, Conseillère Municipale déléguée aux actions en direction des jeunes, Monique Brédoire, Conseillère Municipale, déléguée aux relations avec les associations sportives, Laurence Friez, Conseillère Municipale chargée de Mission du lien social et de l’insertion dans les quartiers de l’Ouest chalonnais

