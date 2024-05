Laure Jafflin la nouvelle petite sirène de la natation chalonnaise brille lors du Meeting National ‘Benjamins Avenirs 3’ du Grand Chalon

Découvrez les podiums et le photoreportage info-chalon.com

Samedi 25 mai, à partir de 16 heures, se déroulait au Centre Nautique Chalonnais, les finales du meeting National Benjamins Avenirs 3 du Grand Chalon qui permettaient aux nageuses et nageurs chalonnais dont certains étaient en sélection départementale de pouvoir se confronter aux différentes sélections départementales, régionales des clubs français mais aussi aux équipes de Lausanne (Suisse).

Sur le weekend, sont représentés 232 nageurs représentants 19 structures de natation française y compris la Corse qui participaient à cette compétition. Des jeunes nageurs benjamins qui ont été divisés en plusieurs catégories, pour la catégorie dames : catégorie avenir 3 11 ans et Benjamines 12 ans / 13 ans et pour la catégorie messieurs : Jeunes 12 ans et benjamins 13 ans.

Une compétition qui regroupait 25 juges et 30 bénévoles qui participent activement à la réussite de cette compétition.

Résultats et podiums du samedi 25 mai :

800 mètres nage libre dames Benjamins 12 et 13 ans

1ère Alix Houzé-Moreau (Alliance Dijon Natation)

2ème Clémence Derbent (Alliance Dijon Natation)

3ème Camille Corotte (Alliance Natation Besançon)

800 mètres nage libre messieurs Benjamins 12 et 13 ans

1er Maxence Grivey (Alliance Dijon Natation)

2ème Léonard Alsys (Alliance Dijon Natation)

3ème Valentin Wagner (2B Natation)

400 mètres nage libre Dames (série finale)

1ère Laure Jafflin (Sélection Saône-et-Loire, CN Chalon)

2ème Margaux Deleval (Alliance Dijon Natation)

3ème (Alliance Dijon Natation)

400 mètres nage libre Messieurs (série finale)

1er Thibault Fehrnbach (Hauts de Seine)

2ème Nathanaël Champenois (Alliance Dijon Natation)

3ème Victor Gardon (Lausanne Aquatique)

100 mètres papillon Dames Benjamins (finale A)

1ère Alix Houzé-Moreau (Alliance Dijon Natation)

2ème Laure Jafflin (Sélection Saône-et-Loire, CN Chalon)

3ème Marion Brierre (Alliance Dijon Natation)

100 mètres papillon Messieurs Benjamins (finale A)

1er Stéfan Backhaus (Lausanne Aquatique)

2ème Tom Van Caenegem (Hauts de Seine)

3ème Timothé Jay (Sélection Saône-et-Loire, CN Mâcon)

100 mètres brasse Dames Benjamins (finale A)

1ère Imana Bouchareb (Alliance Dijon Natation)

2ème Salomé Tavel (Hauts de Seine)

3ème Anna Sultana (Alliance Dijon Natation)

100 mètres brasse Messieurs Benjamins (finale A)

1er Léo Caeiro-Peral (Sélection Saône-et-Loire, CN Chalon)

2ème Thibault Fehrnbach (Hauts de Seine)

3ème Elyas Toumert (Hauts de Seine)

50 mètres papillon Dames Benjamins (finale A)

1ère Laure Jafflin (Sélection Saône-et-Loire, CN Chalon)

2ème Roxane Chalendar (Hauts de Seine)

3ème Alix Houzé-Moreau (Alliance Dijon Natation)

50 mètres papillon Messieurs Benjamins (finale A)

1er Tom Van Caenegem (Hauts de Seine)

2ème Oskar Guennoc-Judas (Sélection Saône-et-Loire, CN Mâcon)

3ème Stéfan Backhaus (Lausanne Aquatique)

50 mètres dos Dames Benjamins (finale A)

1ère Calliste Viard (Hauts de Seine)

2ème Alix Houzé-Moreau (Alliance Dijon Natation)

3ème Rose Gonon (CN Bourg en Bresse)

50 mètres dos Dames Messieurs Benjamins (finale A)

1er Thibault Fehrnbach (Hauts de Seine)

2ème Nolan Pellegri (Bastia Natation)

Calix Galerneau (Hauts de Seine)

100 mètres nage libre Dames Benjamins (finale A)

1ère Roxane Chalendar (Hauts de Seine)

Margaux Deleval (Alliance Dijon Natation)

3ème Laure Jafflin (Sélection Saône-et-Loire, CN Chalon)

100 mètres nage libre Messieurs Benjamins (finale A)

1er Tom Van Caenegem (Hauts de Seine)

2ème Robin Villette (Hauts de Seine)

3ème Léo Caeiro-Peral (Sélection Saône-et-Loire, CN Chalon)

Lors de cette compétition, on notait la présence de Pierre Carlot, Adjoint aux Sports, de Monique Brédoire, Conseillère Municipale, déléguée aux relations avec les associations sportives, de Patrick Trioen, Président du Cercle Nautique Chalonnais assisté des membres de son Comité Directeur.

J.P.B