"Ludi'villages - Terre de jeux 2024", un chèque de 1500 € partagé entre trois associations.

Virey Le Grand, Lessard Le National et Fragnes La Loyère associés pour la même cause "Terre de Jeux 2024" le dimanche 24 septembre 2023 ont redistribué le bénéfice de la journée.

A la petite salle des fêtes de Fragnes La Loyère, ce mercredi 22 mai, les associations participantes à "Terre de jeux", sous la bannière "Ludi’villages" réunissant les trois communes de Fragnes La Loyère, Virey le Grand et Lessard le National, ont remis trois chèques de 500 € aux associations "Spirit of Josette", "Le rêve de Marie" et "Valentin Haüy".

C’est en présence de Laurence Olivier maire de Fragnes La Loyère, Alain Gaudray et Dominique Melin conseillers départementaux, des représentants de municipalités des trois villages ainsi que les membres des 10 associations qui ont participé à "Ludi’ villages" que :

Richard Pinol, président du club de foot vétérans "Les vieux crampons" de Lessard le National, a remis le chèque de 500 € à Maxime jeune sportif non voyant de l’association "Valentin Haüy".

Maxime pratique l’escrime à haut niveau, il a gagné des compétitions nationales et internationales.

L’association "Valentin Haüy" est une association qui a pour vocation d’aider les aveugles et les malvoyants à sortir de leur isolement, et de leur apporter les moyens de mener une vie normale, elle agit pour l'autonomie des personnes aveugles ou malvoyantes.

Camille Hadorn, présidente de l’ANDL de Fragnes La Loyère, a remis le deuxième chèque de 500 € à l’association "Le rêve de Marie Dream" dont le but est de soutenir la recherche contre les cancers pédiatriques afin de mieux comprendre pour mieux guérir, améliorer le quotidien des enfants et jeunes malades et sensibiliser le maximum de personnes aux cancers pédiatriques, première cause de mortalité des enfants. Camille tenait particulièrement à remettre ce chèque, elle qui a eu Marie en classe.

Christophe Ramillon, président du "Tennis club La Thaliette", s’est tourné vers les membres présents de l’association "Spirit of Josette" pour leur remettre le chèque de 500 €. "Spirit of Josette" a pour ambition de faire fabriquer une série de fauteuils pouvant être poussés par un ou plusieurs coureurs à pied ou tractés par un vélo, sur routes ou sentiers roulants. L’euphorie et la sensation de liberté liées à l’impression de vitesse que procure une telle activité vont bien au-delà du loisir. Elles sont source de mieux-être et complètent pleinement les offres thérapeutiques “classiques”.

Chaque association, après avoir reçu le chèque, a fait une rapide présentation du but de leurs actions et de leurs projets. Trois associations à la fois différentes mais complémentaires tournées vers l’aide à apporter à des enfants malades et à des personnes porteuses de handicap dû à la maladie.

Pour remercier les personnes présentes, les organisateurs les ont invitées à partager un petit moment convivial et d’échanges.

C.Cléaux