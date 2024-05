Samedi, Jean Dytar était à l’Antre des Bulles pour une séance de dédicaces

Samedi 25 mai, de 15h à 18h Jean Dytar était présent à la librairie spécialisée l’Antre des Bulles pour une séance de dédicaces. Auteur et dessinateur de nombreuses Bandes Dessinées, ce bédéiste de talent est connu et reconnu par ses pairs pour l'ensemble de ses œuvres.

« Ce créateur possède une grande érudition, un travail sur la forme, et une histoire prenante, ce qui fait qu'on sort de la lecture plus riche, avec une envie de relire l’œuvre, voire l'ensemble de son œuvre. Quand on en voit la diversité, de ses œuvres on se dit que c'est assez exceptionnel ! ». (Florent Bouteillon, gérant de la librairie l’Antre des Bulles).

Info-chalon était présent pour la présentation de sa dernière B.D l'histoire croisée de Verlaine, Rimbaud et Germain Nouveau, autour du recueil « Illuminations » de Rimbaud. L’artiste a donc dédicacé son œuvre devant de nombreux fans présents

E.C