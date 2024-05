Les sabots des chevaux rythment le long périple de Nathalie et Alain à travers la France.

Nathalie Rigault : qui est-elle ?

Nathalie est une personne cultivée, hypersensible à l’écologie, la vie animale et à l’aventure menée en toute liberté sans téléphone portable, sans ordinateur… Elle est dotée d’un esprit de partage et de découvertes grâce à la pratique de la langue internationale équitable Espéranto, ce qui lui permet de voyager là où elle veut en France et à l’étranger.

Adhérente à Espéranto Indre, Espéranto Limousin, Faune 36, Indre Nature, Nathalie cherche à aider les autres et à faire connaitre ce langage universel.

Après avoir parcouru avec sa famille durant 5 mois le Brésil, elle récidive avec une aventure de 4 mois et 1 semaine à cheval en France en autonomie, en 2016. Actuellement, c’est son 3ème périple.

Le périple 2024

Avec son compagnon, ils sont partis d’Argenton-sur-Creuse (Indre) à cheval sur les routes ou plutôt les sentiers de France le 15 avril 2024.

La baroudeuse Nathalie Rigault, juriste puis assistante d’éducation et Alain, chauffeur poids lourds à la retraite vont, d’étape en étape, faire un périple de six mois en passant par l’Allier, le long du canal parallèle à la Loire pour rejoindre le GR13, Vézelay, Anost, … pour ne citer que quelques étapes.

Avec leurs montures ils font des arrêts le plus possible chez les espérantophones. Ils sont arrivés ce week-end, à Fragnes La Loyère, chez leur amie Anne-Marie Ferrier, présidente du club Espéranto en Chalonnais. « L’important est de trouver de quoi mettre en pâture les chevaux » a confié Alain « nous faisons environ 20Km par jour, c’est plus lent qu’en vélo » a ajouté Nathalie.

Parfois, ils sont hébergés dans des salles des fêtes, des locaux mis à leur disposition par les mairies ou dans la famille mais à chaque pause, c’est toujours riche d’échanges.

Les deux cavaliers, chargés du minimum de bagages, vont reprendre leur chemin, direction le Jura, Mens, Montbrison… pour un retour dans la Creuse en septembre/octobre.

Nathalie raconte ses périples dans un livre « En toute liberté - Une famille buissonnière » paru fin 2019 aux Editions Saint Honoré - Paris.

C.Cléaux