La Chalonnaise, Alice Dugru-Regnault, sélectionnée pour le Concours Européen de Danse à Rome

Vous avez dit année du Bac pour Alice ? Evidemment... mais la Chalonnaise fait face avec brio à une très belle année du côté de la danse. Après avoir débuté la danse à l'âge de 6 ans au centre de danse Helyette David à Chalon sur Saône, entre danse classique, contemporaine et bollywood, elle n'a jamais plus décroché. Ses professeurs Helyette David (professeur de classique) et Anne David Blazy (professeur de contemporain et de bollywood) ont su tirer en elle une vraie passion pour cet art, qu'elle entend transformer en profession à terme.

Avec 10 à 12h de danse par semaine tout en préparant son bac général dans un lycée de Chalon Sur Saône sans aucuns horaires aménagés, Alice Dugru-Regnault fait la démonstration de sa volonté quotidienne pour aboutir à son rêve.

Lauréate du Concours Régional de Dijon le 17 mars dernier, elle s'ouvre l'accès national en classique et en contemporain, avec un 1er prix à l'unanimité du jury

Le 10 mai dernier, au Concours National de Danse qui se déroulait à Lyon, elle a obtenu un 2ème prix en contemporain et un 1er prix à l'unanimité du jury en classique. Ce prix lui permet d'être sélectionnée pour le Concours Européen de Danse en Italie, à Rome, les 1, 2 et 3 novembre.

Pour l'instant, elle enchaîne les répétitions pour le spectacle annuel du Centre de Danse qui se passera à l'Espace des Arts le 1er juin prochain, et ensuite, ce sera le bac ! Un joli parcours qui méritait bien une mise en avant sur info-chalon.com.