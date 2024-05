Jean-Philippe Guérin, pilote d'hélicoptère qui a sauvé la vie à Philippe Croizon.. en invité surprise au Colisée

Invité par Formapi Chalon et l'Elan Chalon, Philippe Croizon tenait une conférence devant un parterre de plus de 300 personnes ce mardi soir dans les salons du Colisée. Dissimulé dans le public, ce n'est qu'en toute fin d'intervention que Jean-François Letoret, Rémy Delpon et Vincent Bergeret, ont appelé Jean-Philippe Guérin, pilote d'hélicoptère du SAMU, qui est entré dans la vie de Philippe Croizon en ce 5 mars 1994, date de son accident. Une prise en charge de nuit, décisive, et marquant à tout jamais l'histoire des deux hommes. Une salve d'applaudissements a été réservée aux deux hommes pour l'occasion, avant qu'ils aillent échanger autour d'un verre de la Côte Chalonnaise.

Plus d'infos plus tard sur la soirée

Laurent Guillaumé