Jeudi 30 mai au Théâtre Piccolo : 'Hysterae'

Les Itinérantes, trio vocal féminin unique en son genre, puise sa force dans la diversité de son répertoire. Portées par des compositions et arrangements originaux, les trois chanteuses proposent une itinérance a cappella à travers les styles, le temps et l’espace.

JEUDI 30 MAI 2024 À 19H - THÉÂTRE PICCOLO

Mères, reines, veuves, sorcières, travailleuses, épouses, fées et magiciennes... Puissantes, sans défense, adulées ou craintes, invisibilisées ou idéalisées, fantasmées et diabolisées, vengeresses et miséricordieuses, victimes, idoles, les représentations du féminin dans le monde à travers les époques sont nombreuses et fascinantes de paradoxes. Que ce soit dans un caractère mythologique ou fantastique (créatures enchanteresses aux pouvoirs infinis, déesses, saintes...) ou dans les différents rôles qu’elle endosse au sein de la société humaine, la figure féminine a toujours eu de multiples visages, d’une complexité et d’une richesse illimitées.

Entre mélodies du monde entier aux récits surprenants, compositions originales et œuvres oubliées de femmes compositrices, Hysterae questionne notre manière de percevoir la féminité aujourd’hui et s’attache à raconter une version du conte que personne ne connaît, loin des demoiselles en détresse et des princes qui les sauvent d’un baiser.

Renseignements, tarifs et réservations : https://conservatoire.legrandchalon.fr/decouvrir/spectacles/hysterae

