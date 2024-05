Donna Angel, le clip de son nouveau titre "Maitresse" enregistré dans le chalonnais.

Qui est Donna Angel jeune chanteuse ?

Donna Angel, de son vrai nom Donna Angeliniadis, est née le 16 décembre 1987 à Dijon, elle est auteure et interprète.

Imprégnée de musique et de chansons dès son enfance, entre un père rock’n’roll et une mère plus chansons françaises, elle se passionne pour le chant et elle apprend à jouer de la guitare seule pour pouvoir interpréter les musiques qui lui plaisaient.

Elle a suivi des études de psychologie à Dijon. C'est dans cette ville qu'elle a fait ses premiers pas en tant que chanteuse.

Après avoir obtenu sa Licence en Psychologie, elle a poursuivi ses études dans l'Yonne et est devenue professeure des écoles.

C'est à l'âge de 26 ans qu'elle écrit ses premiers textes. Elle chantera dans différents groupes.

En 2016 elle sort son premier titre en anglais "Lioness" de style style reggae. Elle écrit ensuite "Cookie", premier titre en français, ensuite "Divine emmerdeuse" et "Mon jardin des roses".

Ce vendredi 24 mai, c’est son dernier clip avec le titre intitulé "Maitresse" qu’elle a présenté en avant-première aux studios de Constance Production. Elle avait invité sa famille, ses amis, ses musiciens, Christophe Henry, Thierry Leca, les techniciens, des personnes qui ont contribué à la cagnotte…

Le clip :

Son nouveau clip "Maitresse" a été tourné en partie dans la salle des fêtes Marcel Sembat de Chalon sur Saône et au musée de l’école à Saint Rémy. Sous la baguette de Christophe Henry, réalisateur chez Constance production, entourée de musiciens chevronnés qui ont assuré toute la partie musicale, Donna Angel s’est dévoilée mettant en valeur non seulement son talent de chanteuse mais son aisance sur la scène et son naturel qui la caractérisent.

Le titre "Maitresse" reflète la vie professionnelle de l’enseignante qu’elle est à Sens dans l’Yonne. Sa vie d’enseignante qu’elle espère pouvoir mettre un peu de côté pour exercer son art (temps partiel) : la chanson. Le choix du musée de l’école de St Rémy n’était pas le fruit du hasard mais un choix miroir de sa classe de CM1.

Donna n’arrête pas d'écrire de belles chansons qui n'attendent que d’être écoutées.

Avec son producteur/manageur Thierry Leca et ses musiciens, Donna prépare cinq autres titres et la sortie d’un album.

Donna Angel, chanteuse à la voix suave va conquérir le public, elle a déjà de nombreux fans.

Vous pouvez écouter son dernier titre "Maitresse" en attendant le clip :

Lien youtube "Maitresse"

C.Cléaux