Le Stade Rochelais n'a qu'à bien se tenir... Philippe Croizon arbore les couleurs de l'Elan Chalon

On connait l'amour que Philippe Croizon voue au rugby et surtout au stade Rochelais.. mais Vincent Bergeret, Rémy Delpon et Jean-François Letoret, ont essayé de le mettre sur la voie du ballon de basjet pour ces passionnés en lui offrant les couleurs Rouge et Blanc de l'Elan Chalon.. Un clin d'oeil apprécié par le conférencier même si il a bien rappelé qu'il restait "Stade Rochelais" avant tout, souhaitant la saison prochaine la montée de La Rochelle en Betclic Élite en ce qui concerne l'équipeRochelaise.

AineL.G