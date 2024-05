Le Carrefour des Adhérents et Partenaires de la CPME Saône et Loire a rempli sa mission à Chalon sur Saône

C''était le Grand Jour pour l'organisation patronale de Saône et Loire, avec en Guest-star, Axel Alletru, athlète multi-médaillé dans de nombreuses disciplines et conférencier.

Clarisse Maillet, Présidente de la CPME Saône et Loire, pouvait être aux anges, au regard du succès de cette édition 2024 du Carrefour Adhérents et Partenaires de l'organisation patronale. Avec une vingtaine de partenaires de plus que l'édition précédente, les professionnels ont répondu présents à l'appel. Une belle manière de créer du réseau, de présenter ses activités et de développer du business. En présence d'André Accary - Président du Conseil départemental de Saône et Loire, des parlementaires Marie Mercier et Louis Margueritte, chacun a pu prendre le temps de déambuler dans les allées du Parc des Expositions.

"Une journée voulue comme le rassemblement de nos forces vives" a rappelé Clarisse Maillet, "une journée de l'Entreprise" avec "une figure moteur cette année encore, avec la présence d'Axel Alletru, qui a répondu favorablement à notre invitation". De nombreuses entreprises et services de l'armée, de la sécurité routière, du SDIS 71.. ont tenu à être présents, comme des acteurs incontournables de la vie de notre territoire.

Une belle manière de faire vivre l'entreprise, de prendre le temps de réseauter et de s'entraider.. et c'est bien là tout le sens premier de la CPME 71 pour cette 6e édition saluée par 115 entreprises présentes.

