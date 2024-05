Le 6e Millésime Auto, le grand rassemblement de véhicules anciens du Rotary Chalon Bourgogne Niépce, est annoncé ce dimanche à Verdun-sur-le-Doubs

Vingt et un mille euros, c’est la jolie somme que le rotary-club Chalon Bourgogne Niépce a donné au total en cinq éditions au comité départemental de Saône-et-Loire de la Ligue contre le Cancer, dans le cadre de Millésime Auto. En 2018, lorsque plusieurs membres du club service chalonnais, collectionneurs de véhicules anciens, ont lancé l’action, avec l’appui du président de l’époque Xavier Belissent, ils ne pensaient certainement pas qu’au fil des ans elle obtiendrait une réussite de plus en plus grande et qu’en partenariat avec la commune de Verdun-sur-le-Doubs et l’Office de Tourisme Saône-Doubs-Bresse elle deviendrait l’un des événements majeurs inscrits au calendrier des manifestations de la cité de la Pôchouse.

Plus de 200 à 300 véhicules

Désormais programmé le premier dimanche du mois de juin, le Millésime Auto revient donc dans quelques jours place de l’Hôtel de Ville à Verdun-sur-le-Doubs. Depuis la première édition, plus de 200 à 300 véhicules anciens (autos, motos, caravanes, camions, tracteurs…) sont rassemblés chaque année sur les bords du Doubs, attirant des centaines de visiteurs. Mireille Fouchecourt et Patrick Monard, les deux chevilles ouvrières de la manifestation, et leurs amis ne ménagent pas leurs efforts pour accroître le parc des véhicules exposés.

Vous possédez un ou plusieurs véhicules anciens et vous souhaitez participer à ce magnifique rassemblement, n’attendez pas le dernier moment et inscrivez-vous dès maintenant. Soit en allant sur le site réservé à cet effet : http://www.millesimeauto71.org , soit par courriel à l’adresse suivante : [email protected] , soit en téléphonant au 03.85.91.87.52 ou au 06.21.60.31.88, soit en vous rendant à l’Office de Tourisme Saône-Doubs-Bresse, 3 Place Louis Charlot à Verdun-sur-le-Doubs, ouvert de 9h30 à 12h30 et de 14 heures à 18 heures. L’accès est gratuit. L’accueil s’effectuera à partir de 9 heures. Le placement des véhicules se fera par ordre d’arrivée sur le site.

De nombreuses animations

Plusieurs temps forts marqueront cette belle journée placée sous le signe d’une noble cause : exposition sur le thème de l’automobile, animations musicales et circuit minimotos pour les enfants.

L’entrée sera gratuite. Les visiteurs attendus nombreux auront à leur disposition un pôle restauration (avec des formules repas et la vente de pâtisseries) et une buvette, dont les bénéfices ainsi que le soutien des différents sponsors seront entièrement reversés au comité départemental de Saône-et-Loire de la Ligue contre le Cancer.



Gabriel-Henri THEULOT