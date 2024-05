Portes ouvertes VinsCie, Vins et Chocolats le 7 et 8 juin, venez nombreux participer aux animations et dégustations

Le clin d'oeil info-chalon

A l’occasion du 15ème anniversaire de la société VinsCie , Vins et Chocolats, Christine Baudot la propriétaire, vous propose de venir découvrir sa cave qui a 40 ans d’histoire (Créée en 1984 par Gilles Monot) et d’activités "non Stop" .

A l’occasion de ses portes ouvertes qui se dérouleront les 7 et 8 juin 2024 de nombreuses dégustations de vins d’été, de produits régionaux, de chocolats et de spiritueux sont prévus le samedi de 14h à 19h. Un événement qui se déroulera en compagnie de son partenaire de l’ESAT de Joncy (71), fabricant de terrines et confitures Bio.

Cave VinsCie , Vins et Chocolats, Quais de Saône - 26 route de Lyon à Saint Rémy (tél 03 85 93 39 03).

