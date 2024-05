ELAN CHALON - Après 18 ans au club, Rémy Delpon officialise son départ

C'est un moment d'émotion particulier que traverse le club mais Rémy Delpon a annoncé très officiellement son départ du club avec une fin de contrat le 10 juillet prochain. Une décision prise et annoncée "il y a seulement quelques jours, mais c'est le choix d'une vie. J'ai toujours dit à mon épouse que je révais de m'installer à Antibes, une ville avec de fortes attaches familiales, alors ça c'est présenté, c'était maintenant ou jamais".

Rentré à l'Elan Chalon dans le cadre d'un audit interne engagé en 2006 par Dominique Juillot et pour une mission de quelques mois, Rémy Delpon n'a plus quitté les Rouge et Blanc, et tout vécu avec le club. Au fil du temps, il aura endossé les rôles de responsable commerciale, de Manager Général pour endosser les multiples casquettes de Directeur Général.

"18 ans, c'est long dans un club"

Rémy Delpon a tenu à faire les choses de manière correcte, malgré les indiscrétions diffusées ici ou là, sur lesquelles il s'est d'ailleurs exprimé en conférence de presse. Avant toute chose, il a tenu à s'exprimer en présence de Savo Vucevic et de Vincent Bergeret, devant l'ensemble du personnel du club, pour leur délivrer ses intentions. Une manière aussi de rassurer tout le monde.

"On m'a interrogé sur le timing. C'est le bon moment. Je pars la tête haute. Il n'y pas de poussière sous le tapis, pas de cadavres dans les placards. Les finances sont saines, le club est structuré pour faire de grandes choses. Je pars la tête haute avec le sentiment du devoir accompli" assure Rémy Delpon, les yeux bien embués par l'émotion. "Je reste Rouge et Blanc à vie".

"J'ai toujours rêvé de finir ma carrière au soleil. Antibes est le seul club français auquel j'aurai répondu favorablement". C'est dire que la décision a été mûrement réfléchie, en famille. "Vincent a été le premier informé, avant d'évoquer le sujet avec tout naturellement Dominique Juillot puis Sébastien Martin". "Ca a été la décision la plus difficile à prendre de toute ma vie. On fait ce travail pour les relations humaines, la relation avec le public. Que de moments d'émotion avec ce club mais ceux de la montée en Pro A resteront incroyables. C'est un choix de vie qui s'offre à moi. Je pars la tête haute au moment où tous les compteurs sont au vert".

Pour la succession, aucun nom n'a été évoqué. "Dès lors que la décision va circuler, je n'ai aucun doute qu'on va être sollicité" insiste Vincent Bergeret, qui envisage de redimensionner le poste occupé jusqu'alors par Rémy Delpon. Une manière de reconnaître que la charge mentale qui reposait sur un seul individu était particulièrement complexe sur le temps long. Début septembre, Rémy Delpon rejoindra les rangs des Sharks d'Antibes.

Laurent Guillaumé

Plus d'infos plus tard en détails sur info-chalon.com