Goûter de la fête des mères et des pères du Club Bon Accueil

Comme à l'accoutumé, c'est à la salle Les Terres noires, que les agapes ont eu lieu. Plus de détails avec Info Chalon.

Jeudi 31 mai, les membres du Club Bon Accueil recevaient la visite de Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, à la salle Les Terres noires.

Le premier magistrat de la ville était accompagné de Jean-Michel Morandière, l'adjoint au maire en charge de la jeunesse et de la vie des quartiers qui fait figure de régional de l'étape, et Dominique Rougeron, la conseillère municipale déléguée en charge des relations avec les bénévoles associatifs, auprès de Maxime Ravenet, l'adjoint au maire en charge du monde associatif et de l'e-administration.

Au Club Bon Accueil, dont le siège est au Plateau Saint-Jean, il y a eu une petite révolution. En effet, après 15 ans de présidence, Marinette Carlot a passé dernièrement la main à Odile Roze. Mais n'allez pas croire que celle qu'on pensait inamovible a quitté le club avec fracas, elle prend le poste de secrétaire. Un changement qui s'opère dans la continuité.

Le nouveau bureau, confortant cette bonne santé, prévoit des animations nouvelles.





Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati