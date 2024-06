FETE DES ARTS - Bravo à la jeunesse chalonnaise et au service jeunesse de la ville de Chalon ! (2)

En ouvrant la soirée de la Fête des Arts avec Héloïse Garlopeau, chanteuse lyrique chalonnaise, dont la carrière à l'international commence à bien se démarquer avec ses débuts au sein même des maisons de quartier de Chalon, le service jeunesse de la ville de Chalon sur Saône, a souhaité réserver une soirée particulière à cette belle jeunesse. Un moment particulièrement attendu par les jeunes chalonnais, qui ont travaillé des mois durant pour la pleine réussite de leur soirée. Et le résultat a été à la hauteur de l'attente. L'occasion pour info-chalon.com de saluer le travail de tous les éducateurs de la ville qui oeuvrent au vivre-ensemble, fourmillant d'énergies et de volontés d'ouvrir les esprits et les coeurs. Ce vendredi soir, ce sont des tonnerres d'applaudissements qui ont été réservés pour des prestations à saluer. Du Hip-Hop en solo ou en groupe, du chant, de la musique, de la danse, du cirque mais aussi de la magie... un savoureux cocktail marquant la fin de l'année comme il se doit. On a adoré et on redemande !

Laurent Guillaumé - Photos LG info-chalon.com