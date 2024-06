Retour en images sur le match ASHBCC- Hoenheim (1/2)

Ils voulaient terminer la saison en beauté à domicile. Les handballeurs de l'ASHBCC affrontaient Hoenheim le samedi 25 mai 2024 à la Maison des Sports, pour la 22ème et dernière journée de Nationale 3 Masculine. Nos Bleus et Blancs se sont finalement imposés 34 à 25. Retour en images avec Info Chalon.

Une belle soirée était attendue en le samedi mai pour la der' de la saison 2023-2024. Nous n'avons pas été déçus, tellement l'émotion était forte. C'était effectivement la dernière à la Maison des Sports pour l'ASHBCC qui va retrouver le parquet du Gymnase de la Verrerie. Le chaudron de la Maison des Sports était bouillant pour la dernière en tant que joueur de l'Homme de fer Laurent Clotaire.

Si le match opposant nos Bleus et Blancs n'avait pas d'importance, les Chalonnais étant déjà maintenus, il n'en était pas de même pour les Alsaciens de Hoenheim (Bas-Rhin), obligés de remporter le match pour se maintenir. Ils étaient d'ailleurs soutenus par de fidèles supporters qui ont encouragé bruyamment leurs joueurs tout au long du match.

Il faut les féliciter ces sympathiques jeunes pour leur bonne humeur. Les supporters locaux leur ont tenu la dragée haute en rendant des «Ici, c'est Chalon !» dans le meilleur état d'esprit et fair-play tant apprécié par les dirigeants Chalonnais. Xavier Gillet et tous les dirigeants ont tenu à remercier entraineurs, joueurs, bénévoles, parents, sponsors et arbitres pour le bon déroulement de cette saison. Tous les joueurs ayant participé à la saison avaient tenu à être présents pour remercier leur copain Laurent : Tom Tissier, Lilian Falmet, Luc Mille, Thomas Descour…

Le coup d’envoi était donné par Gilles Platret, le maire de Chalon et Pierre Carlot, l'adjoint au maire aux Sports. Ont également tenu à être présent pour cette soirée particulière, Sébastien Martin, le président du Grand Chalon, Bruno Rochette, le conseiller municipal délégué aux sports, Jean-Luc Durand, le vice-président de l'OMS. Fidèle parmi les fidèles soutiens de l'ASHBCC, Dominique Melin, la vice-présidente du Grand Chalon, était la grande absente de la soirée.

Si Hoenheim a ouvert le score par Guillaume Mathon, le meilleur buteur de la rencontre Karl Cialone, qui a énormément progressé cette année (9 buts) a égalisé à 1 partout, puis a remis les pendules à l'heure en égalisant 2 à 2. Les Bleus et Blancs sont passé devant à la 3ème minute par leur pivot Sasha Gostomski (2 buts). Ils resteront en tête jusqu'à la mi-temps sifflée sur le score de 18 à 10, une large avance grâce aux buts de l'énorme artilleur Alexandre Rabanete (8 buts). Mohamed Amine Boukraiem était déjà très sûr dans ses cages dans cette première période.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati