"Plan canicule" : la ville de Châtenoy le Royal anticipe les fortes chaleurs.

"Plan canicule" et lutte contre l’isolement en direction des personnes en situation de fragilité, les bénévoles et les services de la ville sont prêts à intervenir.

À l’approche de l’été, les fortes chaleurs peuvent avoir des conséquences néfastes sur la santé des plus fragiles. Dès le 31 mai, la ville de Châtenoy le Royal met en place un dispositif d’information et d’alerte. Cette réunion était organisée par le CCAS pour mettre en place les équipes intervention du plan canicule.

Même si le "Plan canicule officiel" n’est pas déclenché, les agents du CCAS, aidés de bénévoles, vont contacter dès à présent toutes les personnes inscrites sur le registre canicule pour établir un premier contact. Ces appels seront renouvelés par la suite, autant que de besoin. Si elles ne l’ont pas encore fait, les personnes isolées ou fragiles peuvent s’inscrire sur ce registre canicule auprès de Bérengère Catinot assistante de service social et Karine Veau, référentes du CCAS à l’Arc en Ciel pour le Plan canicule.

Depuis plusieurs années, le CCAS fait appel aux bénévoles pour participer si besoin au Plan canicule. Et elles ont organisé une réunion de travail en présence de Vincent Bergeret maire de Châtenoy et président du CCAS, d’élus, d’Emmanuelle Baudot directrice du CCAS, des policiers municipaux accompagnés d’un jeune stagiaire et des bénévoles, pour mettre en place le réseau de surveillance. Tous ceux et celles qui se sont inscrits pour être bénévoles du "Plan canicule" seront sur le terrain pour aider et repérer les personnes fragiles. Les bénévoles seront des relais de proximité pour le CCAS et constituent un réseau de solidarité.

Bérengère et Karine ont quadrillé la commune pour répartir le mieux possible les équipes de bénévoles, les agents de la police municipale afin de répondre aux demandes des habitants qui seront inscrits.

Important : Si vous avez autour de vous ou connaissez des personnes à risque, n’hésitez pas à prendre contact avec les responsables au CCAS de la ville, aujourd’hui le temps n’est pas à la canicule mais cela peut changer très vite et reste imprévisible avec le dérèglement climatique.

Il est très important pour les personnes fragiles (personnes âgées et personnes porteuses de handicap) de se faire connaitre et s’inscrire auprès du CCAS pour faire partie de la liste de suivi.

Tél. CCAS : 03 85 42 49 50.

C.Cléaux