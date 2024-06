Accession en National 4 pour le Tennis Club de Chalon-sur-Saône

Le photoreportage info-chalon.com

Le dimanche 2 juin 2024 à 11h30, au Tennis Club Chalonnais, 22 rue Pierre de Coubertin à Chalon-sur-Saône, association sportive présidée par Clothilde Allegre (excusée) et représentée par Marion Goujon (Trésorière du club) avait lieu une cérémonie de découverte des équipes féminines et masculines autour d’un apéritif.

Un événement qui se déroulait en présence de Pierre Carlot, Adjoint aux sports, de Monique Brédoire, Conseillère Municipale, déléguée aux relations avec les associations sportives et aux sports, de Thierry Thevenet, Président de l’O.M.S, de Jean Luc Durand, Vice-président de l’O.M.S, de Charles Pigeat, Directeur Sportif du club et quelques sponsors du club, ‘La Mutuelle de Poitiers, Transdev …

Une cérémonie qui mettait à l’honneur les joueurs de l’équipe 1 masculine qui ont contribué à la montée en nationale 4, composée de Clément Gardiennet (N°1 classé 3/6), Clément Voiturier (3/6), Evan Obaizeau (5/6), Antoine Vion (Capitaine 15), Basile Longin (15) et Théo Joby (4/6).

Extrait des discours prononcés :

Marion Goujon : « Tout d’abord, je veux remercier les élus et les membres de l’O.M.S de leur présence. Nous sommes là, aujourd’hui, parce que c’est la fin du championnat par équipe de printemps. Nous avons donc nos deux équipes 1 qui évoluent, les hommes sur les courts 1 et 2 et les femmes sur le courts 3 et surtout on vous a invités pour fêter la montée en national 4 de notre équipe 1 hommes. J’en profite aussi pour remercier tous nos sponsors qui sont à nos côtés toute l’année, dont certains sont présents : Mutuelle de Poitiers, Transdev… Merci à toutes et à tous ! ».

Thierry Thevenet : « Je remercie le Tennis Club Chalonnais de nous avoir invités aujourd’hui. Je tiens à vous féliciter de votre montée en National 4 et des beaux résultats d’ensemble du club […] Cela montre que le Tennis Club à Chalon se porte bien et qu’avec des jeunes pousses comme Lili qui a fait une superbe saison et Alix, on arrive à sortir des graines de star et de bonnes joueuses que l’on espère bientôt voir sur les courts de Roland Garros. Dans tous les cas, vous pouvez compter sur l’aide de l’O.M.S. Bravo à vous, bonne continuation et surtout bonne saison pour l’année prochaine ! ».

Pierre Carlot : « Bonjour à toutes et à tous, je représente Monsieur le Maire, Gilles Platret qui est retenu pour d’autres obligations. Tout d’abord, je voudrais dire que par cette accession en national 4, le Tennis Club Chalonnais prend de la hauteur. Félicitations à vous car vous représentez aussi bien la ville de Chalon que le Grand Chalon et pour nous, c’est important d’avoir des associations où il y a des sportifs de haut niveau. En effet, cela permet de faire voir que le sport chalonnais et grand chalonnais se porte bien. Alors bravo à vous et sachez que vous pouvez compter sur nous. Bien sûr, on vous attend le 7 septembre au forum des associations. Vive le sport, vive le tennis, vive Chalon ! ».

S’en suivait un apéritif de l’amitié !

(L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération)

