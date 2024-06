Vous savez quoi ? Il est là ... en Saône et Loire... profitez-en parce que !

Il est éblouissant et il fait du bien au moral. On parle bien sûr du soleil qui a décidé de faire un petit tour en Saône et Loire.

Un petit tour parce que les orages et averses orageuses se profilent déjà à l'horizon. On sait que ça fait mauvais genre de vous l'annoncer, à peine le soleil arrivé, mais il convient de ne pas s'habituer trop vite au retour du beau temps. En attendant savourez les prochaines journées ! Les premiers coups de tonnerre devraient pointer en Saône et Loire dans la soirée de jeudi. Mais à partir du 10 juin... le soleil devrait s'installer durablement (au moins quelques jours !) sur la Saône et Loire, avec des températures en nette hausse.

L.G