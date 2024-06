Inauguration d'une table de pique-nique et d'une balançoire aux Prés Saint-Jean

Les travaux ont eu lieu entre les mois de mars et avril 2024. L'installation de la balançoire sur l'aire de jeux avec la création d'un sol souple ont été réalisées par l'entreprise Kompan. Quant à la création d'un sol sablé avec pose d'une table de pique-nique, elle a été réalisée par l'entreprise ID Verde.

Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, s'est rendu aux jeux de couleurs, Rue Saint-Helens, afin de procéder à l'inauguration de cette table de pique-nique et de la balançaise, un projet plébiscité par les habitants du quartier des Prés Saint-Jean, dans le cadre de l'appel à projet «À vous d'Inventer la Ville» 2022.

«Une grande balançoire et une table de pique-nique, voilà de quoi agrémenter l'aire de jeux de la Rue Saint-Helens et faire la joie des familles !», déclare le premier magistrat de la Ville, «nous avons inauguré cet aménagement qui avait été retenu par les habitants dans le cadre du dispositif "À vous d'inventer la Ville"».

Une inauguration qui a eu lieu en présence de Bruno Legourd, son 1er adjoint en charge des affaires sanitaires et sociales, de la défense des victimes et de l'administration générale, Valérie Maurer, son adjointe en charge des affaires familiales et de la démocratie locale, Dominique Rougeron, la conseillère municipale déléguée en charge des relations avec les bénévoles associatifs, auprès de Maxime Ravenet, l'adjoint au maire en charge du monde associatif et de l'e-administration, Annie Coulon, la conseillère municipale déléguée aux personnes âgées et à l'accompagnement du handicap auprès du Premier Adjoint en charge des affaires sanitaires et sociales, de la défense des victimes et de l'administration générale, Emmanuel Sarre, le responsable du service Démocratie Locale, et le porteur de projet.

Afin de permettre au plus grand nombre de Chalonnais de s'exprimer, il est proposé de donner la possibilité à tous les habitants de formuler des projets pour leur quartier. Un nouvel appel à projet est lancé du 20 avril au 30 juin 2024 afin d'offrir l'opportunité aux Chalonnais d'imaginer des idées concrètes pour l'embellissement de leur ville.

Les projets devront s'inscrire dans un coût compris entre 500 euros minimum et 40 000 euros maximum, et feront l'objet d'un vote par l'ensemble des Chalonnais.

(Crédits photos : © Ville de Chalon-sur-Saône)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati