Les sportifs chalonnais de haut-niveau récompensés par l’O.M.S (Office Municipal du Sport Chalon-sur-Saône)

Sport 2000 partenaire de l’événement.

Mardi 4 juin 2023 à 18h30, Laurent Capello, Directeur du magasin SPORT 2000, Rue René Cassin - Zone Sud à Chalon-sur-Saône, avait organisé devant son enseigne, conjointement avec Thierry Thevenet, Président de l'Office Municipal du Sport assisté de Jean Luc Durand, Vice-président et les membres du Comité Directeur de l’O.M.S, une réception donnée en l'honneur des Sportifs chalonnais de haut-niveau qui se sont distingués au cours de l’année 2023 / 2024.

Une cérémonie de remise des récompenses qui se déroulait en présence de de Françoise Vaillant, Conseillère Départementale, Olivier Grosjean, Conseiller communautaire délégué au développement des équipements sportifs, de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, de Pierre Carlot, 9e adjoint en charge des sports, de Monique Brédoire, Conseillère Municipale, déléguée aux relations avec les associations sportives et aux sports, Isabel Paulo, Conseillère Municiaple déléguée aux actions en direction des jeunes, Dominique Rougeron, Conseillère Municipale déléguée aux relations avec les bénévoles associatifs, Bruno Rochette, Conseiller Municipal délégué aux relations avec les bénévoles associatifs, de Gilles Véchambre, Directeur des sports de la ville de Chalon et du Grand Chalon, de Fabrice Moreau en charge de la Commission Sportive de l’O.M.S … ainsi que de nombreux Présidents de clubs chalonnais, dirigeants, sportifs de haut-niveau, parents et sympathisants.

Une cérémonie qui commençait par la cérémonie des discours :

Extraits du discours de Thierry Thevenet : « Avant toute chose, je tiens à adresser un grand remerciement à Monsieur Laurent Capello, Directeur des magasins Sport 2000 et WAS, où nous nous trouvons ; fidèle partenaire de cette soirée, qui nous accueille ici et qui a contribué largement à la dotation financière de cette cérémonie. En cette année olympique et à 52 jours de l’ouverture des J.O de Paris, permettez-moi de vous remercier pour votre présence ce soir pour cette soirée. Pour beaucoup, la saison est déjà bien avancée voire terminée. Nous le savons tous, être sportif de haut niveau est un aboutissement dans une carrière sportive et le rester est encore plus dur et c’est pour cela que nous maintenons notre aide en direction de nos sportifs chalonnais car s’entrainer et rester motiver est encore plus dur, aussi nous nous devons de les encadrer et les soutenir.

Pour mémoire, le montant des sommes distribuées ce soir est de l’ordre de 12 360 euros répartis entre des bourses et des bons d’achats Sport 2000. Le sport est un élément important dans la vie d’une cité, vecteur de toutes les valeurs de la vie. Forte de ses 17 000 licenciés sportifs, notre ville peut s’enorgueillir d’accorder une part importante au développement et à la pratique du sport. Mais d’autres éléments montrent également le rayonnement du sport chalonnais, ce sont les résultats obtenus par nos sportifs sur tous podiums. A ce niveau le sport chalonnais est extrêmement dense et très bien représenté. Nous avons la chance à Chalon d’avoir un panel de sports et de sportifs hors du commun, chaque week-end, la presse chalonnaise nous fait état de tous les résultats de nos sportifs, régulièrement les uns ou les autres vous êtes mis en avant par vos résultats. Soyez fiers, vous représentez dignement notre ville et notre territoire alors encore bravo à vous toutes et vous tous.

Je profite de ce moment de la soirée pour remercier une fois de plus l’ensemble de nos amis de la presse écrite et tous les autres supports médiatiques pour la couverture des résultats de tous nos sportifs de Chalon et des performances de l’ensemble des clubs. Comme vous pourrez le voir, nous comptons cette saison encore énormément de sportifs de haut niveau classés sur les listes ministérielles qui seront honorés et récompensés dans quelques instants. Avant de vous présenter plus en détail le déroulement de cette soirée, permettez-moi aussi de remercier Fabrice Moreau, le Responsable de notre Commission Haut-niveau ainsi que Sophie Blondeau pour tout le travail fait en amont pour finaliser vos demandes, les instruire et les présenter à la commission. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de saison, riche en résultats sportifs, merci de porter toujours plus haut les couleurs de notre belle ville. Bonne soirée et encore bravo à tous les sportifs chalonnais ! ».

Laurent Capello : « Je vous souhaite la bienvenue et je suis ravi de vous accueillir ce soir comme tous les ans. Je vous donne déjà rendez-vous l’année prochaine pour que cela se passe une nouvelle fois ici et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée ! ».

Extrait du discours d’Olivier Grosjean : « J’ai le plaisir ce soir de représenter Sébastien Martin et Dominique Melin qui sont absents. C’est un vrai plaisir de vous accueillir ici, merci au magasin Sport 2000 WAS de nous accueillir pour ce grand moment particulier. Le Grand Chalon reste un acteur important du sport sur le territoire et sachez que c’est un vrai plaisir de vous avoir ce soir toutes et tous. Nous avons en effet le plaisir de vous remettre des cadeaux fait par l’O.M.S et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne et belle soirée, je vous remercie ! ».

S’en suivait :

L’allocution de Gilles Platret

Les explications de la Commission par Fabrice Moreau

La remise des récompenses au mérite :

Corentin Besse, Amaury Lavollée et Esteban Castellon (AS Golf public Chalon/Saône),

Louis Rebillet Gibassier et Mathis Bordin (Budokan),

Clémence Lay, Lina Mlayah, Hanna Moine, Sarah Cristovao et Léa Riquier (Cercle de l’aviron chalonnais),

Maxence Girardot et Antoine Ragot Raillat (Club alpin Chalon),

Anne-Laure Mayombo, Clotilde Jacob, Margaux Michelin et Noée Bureau (CBC),

Laura-Blanka Nemeth, Adan Rolet, Blandine Boggio, Angèle Maumy, Constant Trimaill, Laure Jaffelin, Pauline Rougeot, Oscar Desfois-Pernot, Anna Rimbaud, Daniel Musaev Thaïs Bouchacourt et Lucas Plantin (Cercle Nautique Chalonnais),

Mathéo Goin, Océane Soret, Maël Moutoussamy, Loan Moutoussamy, Mathieu Dumont et Clara Rostaing (Entente Chalonnaise d’Athlétisme),

Aymen Berrad, Sarah Greuet, Laly Gauteron, Juliette Michelin, Anaë Ponsot, Marilou Mercier, Noména Lamborot (U18 Elan Chalon Association),

Laura Peronet, Maëva Huguenin, Daniel Solomonyan, Aissa Safi, Sarah Petit, Kenzi Bouaicha (Judo club chalonnais),

Santiago Amezcua-Bravo ( Champion de France de Full contatc, Karaté Boxing Chalonnais),

Logan Bianco (Karataï Boxing),

Corentin Laville (Mini auto Racing Chalonnais),

Léandre Renaud, Jibril Benikhlef Maël Herviou-Lefort, Jules Pelletier, Philémon Blandin (UGC),

Ali Diarra, Jelani Kante, Noa Vaudelin, Paul-Anthony Dongo Boudoungou, Hugo Colette, Albert Shungu, Yanis Tonnelier, Erwann Bussing, Akram Naji, Noah Badibanga, Nohlann Lama et Cllum Davies (SEM Elan).

7 sportifs récompensés au titre espoir (ministère) : Zoé Moreau et Ethan Chouraqui (Cercle de l’Aviron Chalonnais), Sarah Hoareau et Jeanne-Lise Gauthier (Cercle Nautique Chalonnais), Ladji Kante (SEM Elan), Lily Pigeat (Tennis Club Chalonnais) , Hugo Jeanperrin (U.G.C)

1 sportif en élite 1 : Cédric Fevre-Chevalier (STEP)

1 sportif en collectif Nationaux : Alix Rios

Clin d’œil spécial aux jeunes du CNC accompagnés de leurs éducateurs

Aux U 18 filles de l’Elan Chalon : Sarah Greuet, Laly Gauteron, Juliette Michelin, Anaë Ponsot, Marilou Mercier, +-Noména Lamborot

Au tennis club chalonnais accompagné de Françoise Vaillant.

