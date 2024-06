La 5e édition de la Nuit des forêts en Bourgogne se déroule du 7 au 16 juin

Événement d’envergure nationale et à destination du grand public, les Nuits des Forêts reviennent du 7 au 16 juin dans plus de 200 forêts partout en France métropolitaine, en Guyane, à la Réunion et pour la première fois à Mayotte. Avec près d’une vingtaine de sites présents en Bourgogne-Franche-Comté, cette 5ème édition s’annonce riche ! Petit tour de la programmation...

D’année en année, l’appel de la forêt grandit et les activités en plein air connaissent un second souffle post-confinement. Imaginées et conçues pour célébrer et questionner les liens qu’entretiennent les humains à leur environnement, les Nuits des Forêts œuvrent au rapprochement des mondes forestier, culturel et scientifique, et souhaitent ainsi porter l’idée qu’un nouveau rapport au vivant est possible et ce, à l’échelle de chaque territoire.

Pensées comme une invitation à (re)découvrir la forêt proche de chez soi, les Nuits des Forêts œuvrent à sensibiliser les citoyens à l’importance des forêts. Pendant 10 jours, le festival permet d’aller à la rencontre de celles et ceux qui contribuent à l’entretien et à la protection des forêts, et de se reconnecter à la nature de manière sensible à l’occasion de spectacles, expositions d’œuvres et autres expériences atypiques et immersives, de jour comme de nuit.

Pour en savoir plus sur les Nuits des Forêts, leur génèse et leurs enjeux, rendez-vous ici pour découvrir le Dossier de presse 2024.

Les événements des Nuits des Forêts sont majoritairement gratuits et sur inscription. Mise en ligne de l’agenda et ouverture des inscriptions le 28 avril sur www.nuitsdesforets.com .

LA FORÊT ET LE BOIS EN BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ

La Bourgogne - Franche-Comté est non seulement l’une des régions les plus boisées de France, mais c’est aussi l’une des rares régions qui comprend plus de forêts publiques que privées. En effet, la forêt couvre 1, 7 million d’hectares, soit 37% de son territoire, et 40% des surfaces sont publiques, contre 25% au national.

Région profondément forestière, c’est aussi celle où la filière forêt-bois pèse le plus dans l’économie territoriale : le volume total présent en forêt étant de 363 millions de m3, et chaque année, entre 6 et 7 millions de m3 de bois sont récoltés (ce qui ne représente qu’environ la moitié des 13 millions de m3 que la forêt produit chaque année).

En Côte d’Or (21)

PARC NATIONAL DE FORÊTS I 7 AU 16 JUIN

avec le Parc national de forêts



Créé en 2019 en Haute-Marne et Côte-d’Or, le Parc national de forêts couvre environ 2 000 km2. Peuplé de forêts séculaires, il est marqué par la présence forte et durable de l’Homme et de ses activités. De nombreux artisans passionnés y exercent aujourd’hui leur activité et perpétuent des savoir-faire ancestraux. Ouvert à tous, il est le premier parc national thématique dédié à la préservation des forêts feuillues de plaine. Son implantation, sa protection et sa valorisation font de ce monument de nature un territoire vivant, en perpétuel mouvement.

Pendant 10 jours, immergez vous dans la vie de la forêt en vivant des expériences inoubliables :

des activités culturelles : des concerts allant de l’acoustique au jazz fusion, du théâtre d’objets, des balades contées et littéraires ainsi qu’un spectacle de danse suspendu à un arbre, des sorties nature pour découvrir la faune nocturne, des projections de courts métrages autour de notre relation à l’environnement, des ateliers de light painting, d’astronomie et de pistage des animaux

RÉSERVE NATURELLE RÉGIONALE ET FORÊTS D’EXCEPTION DU VAL SUZON I 14 JUIN

avec l’Office National des Forêts et l’association Cinécyclo

Au cœur de la vallée du Suzon, la Réserve Naturelle Régionale et Forêts d’Exception du Val Suzon comprend 5 forêts communales et une forêt domaniale pour une superficie totale d’environ 3 000 hectares, ce qui en fait la plus vaste réserve naturelle régionale de Bourgogne- Franche-Comté !

Dans le cadre des Nuits des Forêts, partez à la rencontre du lynx, ce superbe félin, au cours d’une soirée-ciné un peu spéciale car il sera demandé aux plus sportifs d’entre vous de pédaler pour projeter le film de Laurent GESLIN « LYNX » ! Un temps d’échanges et un moment de convivialité clôtureront la soirée.