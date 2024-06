ELECTIONS EUROPEENNES - A quelques jours du scrutin, "il faut rappeler l'enjeu des européennes aux électeurs" insiste le député de Saône et Loire, Louis Margueritte

"Il faut insister, rappeler à chacun les enjeux du scrutin européen, poursuivre la mobilisation. Il y a encore trop de gens qui ne savent pas qu'il y a des élections dimanche, et qu'elles se jouent à un tour" rappelle Louis Margueritte. "Il faut le faire savoir partout où on peut. C'est dommage que ça intéresse si peu mais il ne faut pas se démobiliser".

"Avec Valérie Hayer, l'objectif en ce qui me concerne est le score le plus élevé à Chalon et à Montceau"

Louis Margueritte entend bien faire les comptes dimanche au soir, avec l'espoir que malgré les sondages annonçant une faible mobilisation, sa circonscription sorte quelque peu du lot. "Qui voulons-nous pour défendre les intérêts de la France à Strasbourg et à Bruxelles ? C'est la seule vraie question que les électeurs doivent se poser. "Quand je vois qu'on a Jérémy Decerlle, reconnu dans la ruralité, qui a défendu l'agriculture, qui a été porte-parole du monde agricole, je pense que le reconduire, ce serait une bonne chose pour nous. Je vais tout faire pour que Jérémy soit réélu".

"On va tout faire pour que Glucksmann ne dépasse pas Hayer"

"Il y aura un rejet anti-Mélechon, ça c'est clair. Un rejet qui profitera vraisemblablement à Glucksmann" analyse Louis Margueritte, "c'est plutôt une bonne nouvelle même si je vais tout faire pour que Valérie Hayer soit loin devant Glucksmann" s'empresse-t-il d'insister. "Glucksmann a un discours très ambigu. Il dit à Bruxelles le contraire ce que disent ses alliés, de ce que dit le PS allié de la France insoumise. Ce double discours est un vrai problème. Voter Glucksmann, c'est voter la face cachée de la NUPES

"La France est plus forte lorsqu'elle coopère avec d'autres états membres"

"Dans les sujets commerciaux, de concurrence, la France est plus forte dans une Europe plus forte. Face aux Américains, à la Chine ou à la Russie, heureusement qu'on était tous alliés pour sanctionner les dirigeants russes lors de l'invasion de l'Ukraine. Il y a eu des gels d'avoirs russes coordonnés à l'échelle européenne. Les effets sont là. L'Europe n'est pas en guerre contre la Russie mais s'y oppose, nous ne sommes pas les ennemis de la Russie mais des adversaires. On soutient l'Ukraine pour qu'elle revienne à ses frontières.

"Oui, il y a eu des ajustements de l'Europe au début de la crise sanitaire"

"Il faut préciser que les compétences santé ne sont pas partagées et que les coopérations étaient peu nombreuses. J'en veux pour preuve qu'en Italie ce sont les provinces qui ont la compétence santé, en France c'est l'état. Il y a un découpage très différent selon les états membres. C'est dans la crise que l'Union Européenne a avancé. Il faut rappeler que c'est au moment de la crise monétaire grecque qu'on a mis en place de vrais dispositifs à l'échelle européenne.

"On rouvre des usines partout, et des usines sur de nombreux sujets stratégiques pour la souveraineté européennes, c'est quand même la démonstration que l'Europe avance dans le bon sens. Il y a des sujets qui doivent rester nationaux, comme la dissuasion nucléaire et plus généralement notre défense. En revanche, on pourrait être plus coordonnés. Regardez sur le nucléaire, on a réussi sur le prix de l'électricité à l'échelle européenne à reprendre la main. On peut faire bouger les choses, c'est un intérêt stratégique pour nous. Sur l'électricité, je suis pour se rapprocher d' un prix de production français auquel bien sûr il faut ajouter les investissements futurs même si il faut intégrer que notre réseau électrique est l'un des plus connectés en Europe. Il ne faut pas oublier qu'à un certain moment de l'année, nous sommes importateurs d'électricité. Le nouveau prix va davantage prend en compte notre production liée au nucléaire.

Evidemment qu'on est pas tous d'accord, il faut voir ça comme une grande réunion de famille à 27".

Louis Margueritte précise "qu'on est sur un plateau, il n'est pas question d'élargissement. Oui il y a des démarches en cours mais elles prendront encore des années. L'intégration de l'Ukraine ne se pose pas aujourd'hui. C'est un pays en guerre mais si on soutient son processus d'adhésion à terme".

Le résultat des élections européennes ne tardera pas... mais si la candidate de la macronie devait arriver 4e, "ça serait une vraie défaite évidemment".

