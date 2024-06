Avec l'Elan School Game, "c'est la démonstration qu'on est au-delà d'un club" pour Vincent Bergeret

La dernière du nom pour Rémy Delpon en partance pour Antibes mais il tenait à être là avec son Président Vincent Bergeret pour saluer les partenaires incontournables avec lesquels il aura travaillé pendant de très nombreuses années. L'un et l'autre ont rappelé l'importance de telles initiatives qui font la démonstration de l'ancrage territorial de l'Elan Chalon, "bien au-delà d'un club". Ce sont 613 enfants répartis dans 22 classes qui ont profité des ateliers organisés au Colisée, mais aussi 80 enfants issus des accueils de loisirs de Champforgeuil, Saint-Marcel, Varennes le Grand et Saint Loup de Varennes qui ont répondu à cette invitation.

Au menu, une série d'ateliers pour les élèves de CM1/CM2 autour des questions du respect. Une valeur incontournable et historique de l'opération Elan School Game. Le respect de soi, le respect des autres et le respect de la planète... autant de notions essentielles au vivre-ensemble, et martelées chaque année par les partenaires que sont la ville de Chalon, le Grand Chalon, Transdev STAC et Suez. Un moment qui d'année en année trouve son public sans difficultés.

A noter le grand retour du match des écoles dans le courant du mois de septembre. Une annonce sur laquelle info-chalon.com reviendra en temps et en heure.

Laurent Guillaumé