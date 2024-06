Conservatoire du Grand Chalon : 'Une chenille dans le cœur' / Flore Simon

MARDI 11 JUIN 2024 À 19H - AUDITORIUM

Depuis bien longtemps, le Bûcheron vit retiré dans un désert de troncs coupés avec pour seuls compagnons une poule et un arbre - le dernier du Pays - qui abrite ses souvenirs et sa défunte maman. Un beau jour, une Enfant effrontée, « toute bizarre et pas normale », arrive de nulle part et exige du Bûcheron qu’il coupe son arbre pour fabriquer dedans le corset de bois qui lui permettra de survivre… Faut-il préserver le dernier arbre ou sauver la petite fille ?

Joyeusement, furieusement, les deux protagonistes se racontent pour se convaincre : au milieu de branches d’arbres mouvantes, accompagnés par une Présence – figure énigmatique qui interprète les personnages convoqués par l’un ou l’autre – ils invoquent le passé ou des histoires inventées afin de plaider leur cause.

Renseignements, tarifs et réservations : https://conservatoire.legrandchalon.fr/decouvrir/spectacles/une-chenille-dans-le-coeur

Texte et visuel : Service Communication du Conservatoire du Grand Chalon - Crédit photo : Médéric Roquesalane