Retour sur l'apéritif des associations à l'Espace Jean Zay

C'est une fin d'après-midi particulièrement conviviale qui s'est déroulée le jeudi 6 juin à l'Espace Jean Zay à l'occasion du traditionnel apéritif des associations. Plus de détails avec Info Chalon.

Il y a plus de 1326 associations à Chalon-sur-Saône, dont 700 en activités, soit des dizaines de milliers de bénévoles, à quoi s'ajoutent les 20 000 licenciés des clubs sportifs.

Comme à l'accoutumé depuis plusieurs années, la Ville de Chalon-sur-Saône a donné rendez-vous à bon nombre d'entre elles à la Maison des Associations de l'Espace Jean-Zay le jeudi 6 juin pour son apéritif des associations.

Un moment convivial et musical avec Les Échos du Chalonnais (trompe de chasse) et Unidos da batida (samba) mais surtout une occasion, en fin de saison, pour Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, et de nombreux élus de remercier l'ensemble des bénévoles pour le temps qu'ils donnent sans compter tout au long de l'année.

Durant son discours, le maire a déclaré entre autres l'organisation prochaine d'une séquence particulière de mise en lumière du bénévolat pour que celles et ceux qui veulent s'investir puissent être mis en contact avec des associations cherchant des bénévoles en début d'année, que le programme «Chalon au fil de l'été» est disponible sur le site Internet de la Ville et, dès le début de la semaine prochaine, sous forme d'un livret diffusé dans les lieux publics. Un programme concocté de sorte que, du seuil de l'été à la rentrée, il n'y aura pratiquement pas un seul jour sans animations à Chalon-sur-Saône.

Et ça commence du vendredi 21 juin au dimanche 7 juillet au Port-Villiers avec les Guinguettes.

Il a également été question des futurs travaux de la salle Marcel Sembat. C'est ces prochains jours que nous saurons si ces derniers auront lieu durant plusieurs mois ou quelques semaines.

D'ici là, 220 associations vous donnent rendez-vous le samedi 7 septembre au Parc des Expositions à l'occasion de l'édition 2024 Forum de la vie associative et sportive.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati