AVIS DE DECES - Monsieur Michel HENRY

Farges-lès-Chalon

Frédéric et Jessica,

son fils et sa belle-fille,

ainsi que toute la famille et amis, ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Michel HENRY

survenu le 6 juin 2024,

à l’âge de 77 ans.

La cérémonie civile sera célébrée le vendredi 14 juin 2024, à 11h15, en la salle de cérémonie du crématorium de Crissey.

Fleurs naturelles uniquement, pas de plaques.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

La famille rappelle à votre

souvenir

Annie

son épouse, décédée en 2010.

Pompes Funèbres Guillon Chalon/Saône / St-Gengoux- Le-Nal

Crissey / Sennecey-Le-Grand

Crissey / Sennecey-Le-Grand www.pfguillon.fr - 03 85 48 29 37