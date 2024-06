AVIS DE DECES - Madame Eliane BOULIN née CHAMFROY

Saint-Rémy, Saint-Loup-de-Varennes

Christine, Jean-François, Claude, Gilles, Anne-Marie et Eric, ses enfants et leurs conjoints;

Ses petits-enfants et arrière- petits-enfants,

ainsi que toute la famille et amis ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Eliane BOULIN

née CHAMFROY

survenu le 10 juin 2024, à l’âge de 90 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 14 juin, à 15h30 en l’église du Bourg de Saint-Rémy.

Fleurs naturelles uniquement - pas de plaques.

La famille rappelle à votre

souvenir

Yves,

son époux, décédé en 1989.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Pompes Funèbres Guillon Chalon/Saône / St-Gengoux- Le-Nal

Crissey / Sennecey-Le-Grand www.pfguillon.fr - 03 85 48 29 37