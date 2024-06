LEGISLATIVES - L'Association des Maires de France monte au créneau et s'interroge sur les conditions d'organisation du scrutin électoral

La décision soudaine du Président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale et de convoquer les électeurs dans un délai inédit dans l'histoire de la République suscite une réelle inquiétude chez de nombreux maires sur la capacité des

communes à organiser ces deux scrutins dans des conditions satisfaisantes. L'organisation matérielle des élections représente une charge importante pour les communes, dont l'exécutif ne semble pas avoir pleinement conscience. En outre, les élections européennes ont déjà montré les difficultés que rencontrent les communes à pourvoir les bureaux de vote en assesseurs en raison du désengagement massif des candidats et des partis politiques à proposer des personnes bénévoles. Ceci conduit à solliciter toujours plus les agents des communes, sur la base du

volontariat.

Le calendrier choisi renforce cette difficulté au moment où les communes sont sollicitées par les activités touristiques estivales, l'organisation de nombreuses manifestations liées aux Jeux olympiques et paralympiques et le début des congés scolaires annuels qui pèsent sur les effectifs mobilisables. Sans méconnaître la légitimité des prérogatives constitutionnelles du Président de la République, l'AMF regrette que, ni les modalités pratiques de mise en œuvre de sa décision, ni la pression qu'elle fait peser sur les communes n'aient été prises en compte.

L'AMF se tiendra naturellement à la disposition des communes pour les accompagner dans l'organisation de ces scrutins et faire remonter toutes les difficultés rencontrées, afin de garantir à nos concitoyens les meilleures conditions d'exercice de leur droit de vote.