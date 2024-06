Les Républicains de Côte-d’Or demandent la démission d’Éric Ciotti

Communiqué de réactions des Républicains de Côte-d'Or, suite à la prise de parole d'Eric Ciotti

Le Bureau départemental des Républicains de Côte-d’Or se désolidarise sans ambiguïté des déclarations d’Éric Ciotti favorable à un accord avec l’extrême droite.

Ce faisant, par cette prise de position personnelle et solitaire, prise sans consultation des adhérents ni des responsables départementaux, il tourne le dos à nos valeurs et à notre ligne politique.

Cette prise de position est également dénoncée par les principaux dirigeants de notre Mouvement : Gérard Larcher, Président du Sénat, Laurent Wauquiez, Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Olivier Marleix, Président du groupe LR à l’Assemblée Nationale, Bruno Retailleau, Président du groupe LR au Sénat...

Fidèle à ses convictions, et opposé à tout accord d’appareil dans le dos des électeurs, la Droite républicaine a le devoir de proposer une parole claire et indépendante entre l’impuissance du « en-même temps » macroniste et le saut dans l’inconnu du RN. C’est le travail auquel la Fédération de Côte-d’Or contribuera activement.

Nous appelons à sa démission immédiate de son poste de Président des Républicains.

François-Xavier Dugourd

Président de la Fédération de Côte-d’Or



Guillaume Ruet

Secrétaire départemental de la Fédération de Côte-d’Or



Axel Mouffron et Charle Bourgael

Responsables départementaux des Jeunes LR