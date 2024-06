29 millions d'euros - Louis Margueritte et Marie-Claude Jarrot annoncent la bonne nouvelle pour l'hôpital de Montceau les Mines

Communiqué de presse

C’est la décision prise par Madame la Ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités qui, dans un courrier du 27 mai dernier, m’annonce cette enveloppe exceptionnelle en direction du territoire de santé du Bassin Minier et au-delà.

Pendant deux ans, j’ai travaillé d’arrache pieds auprès de tous les interlocuteurs et décideurs, nationaux et locaux, pour arriver à obtenir une solution que nous appelions, avec Marie-Claude Jarrot, Maire de Montceau les Mines et présidente du Conseil d’administration, de nos vœux. Son travail en ce sens a été précieux.

Avec celles et ceux qui ont su comprendre l’urgence de la situation et l’opportunité pour les habitants et les acteurs de soins d’une telle décision, c’est une nouvelle période, heureuse, après plusieurs dizaines d’années pleines de difficultés et d’obstacles, qui s’ouvre à toutes et tous. Enfin !

Le dialogue, le travail collectif et la concertation continuent ce sens. J’y prendrai toute ma place.

Louis MARGUERITTE