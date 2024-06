Menace sur la vie culturelle Chalonnaise et fermeture du Diplôme National d'art, DNA de l'EMA Fructidor / Lettre ouverte à la ministre de la culture Rachida Dati

Madame la Ministre de la Culture,

Nous sommes un collectif de citoyens autoproclamé et déterminé à vous inviter à prendre en compte les menaces qui pèsent sur la vie culturelle de votre ville natale : Chalon-sur-Saône.

Votre position de Ministre de la culture vous octroie le pouvoir d'inverser le déclin qui s'annonce sur ce territoire que nous avons en commun.

Vous avez mis en place le Printemps de la Ruralité, nous savons votre volonté de développer les territoires et comptons sur votre attachement à celui de votre enfance.

Le constat est simple, comme partout, la culture Chalonnaise et son rayonnement sont mis en danger, les réductions de budget subies ces dernières années, des décisions politiques (parfois locales, parfois nationales) incompréhensibles, la raréfaction des bénévoles (il n'existe aucun statut satisfaisant)…

Mais Chalon-sur-Saône demeure une ville dynamique culturellement, avec plusieurs structures et événements de renommée nationale et nous souhaitons que cela perdure.

C'est pourquoi nous attirons votre attention sur la situation de quelques structures chalonnaises :

L’EMA / Ecole Média Art : son diplôme national d'art DNA / Ministère de la culture à vocation territoriale ferme pour la rentrée scolaire 2025/2026. Vous trouverez ci-joint le courrier adressé à M. Martin, Président du Grand Chalon.

L’Arrosoir / scène de jazz depuis 50 ans : il n'y a plus grand-chose à faire, hélas la structure a été fermée à l'automne 2023.

Le CNAREP / Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public : depuis des années M. Platret, Maire de Chalon sur Saône s'emploie à diminuer les budgets ainsi que la durée du festival "Chalon dans la Rue". Cette année le prétexte a été l'organisation des J.O.

La Méandre : ce collectif alternatif, scène émergeante, actuellement logé dans les locaux des Voies Navigables de France, est menacé d'expulsion en 2026.

Cette liste est évidemment très loin d'être exhaustive, tant les problèmes des structures soumises au pouvoir décisionnaire des partenaires institutionnels sont récurrents.

C'est pourquoi Madame la Ministre nous vous attendons pendant le festival "Chalon dans la rue", haut lieu de rencontre des acteurs locaux et nationaux, afin d'échanger avec ces derniers et d'entendre leurs difficultés. Un tel déplacement vous permettra de juger l'ampleur du maillage culturel sur ce territoire, du dynamisme de l'événement et d'en mesurer son rayonnement.

Soyez assurée Madame la Ministre que votre présence nous assurera de votre intérêt pour notre territoire en commun ainsi que pour le tissu culturel qui s'y débat.

Dans cette perspective, veuillez recevoir, Madame la Ministre, l'expression de notre considération respectueuse.



CCCAC

Collectif Citoyen pour la Culture et les Arts dans le Chalonnais