Nouvelle hausse du gaz au 1er juillet

Au même moment, sur BFMTV, le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a promis que "la facture d'électricité de tous les Français baissera de 10 à 15% en février 2025". Une forme de contre-vérité qui vient jaillir au coeur des législatives comme un sacré coup de bâton adressé au camp présidentiel, et un argument de plus dans le camp des opposants à la macronie. Une hausse qui n'est pas une surprise, et plutôt lié au coût d'entretien du réseau et de l'acheminement du gaz, alors même que le prix du gaz est en baisse.