Agé de 34 ans, Charly Durand est responsable d’une agence immobilière à Mercurey et est un grand sportif devant l’Eternel. Et notamment sur une selle de vélo. N’a-t-il pas fait l’an passé avec Aurore Burel, la mère de ses deux jeunes enfants, et des amis le tour du lac Léman.

Lorsque Paul Dupuy-Tamalet, assistant de vol à HéliSmur 71, est venu présenter son projet aux membres du Rotary Chalon Bourgogne Niépce, Charly Durand, qui a rejoint le club service chalonnais il y a trois ans, n’a pas longtemps hésité et ainsi est née l’action « Les peluches du Réconfort ». C’était pour lui l’occasion d’allier sa passion pour le cyclisme avec le message dérivant de la devise du Rotary « Servir d’abord ».

Pour enlever l’appréhension

Paul Dupuy-Tamalet, papa d’une fillette de 4 ans, en voyant le stress des petits enfants malades montant dans l’hélicoptère du SMUR 71 sans au moins un de leurs parents, a eu l’idée de leur offrir une petite peluche jaune, rappelant le plus possible l’appareil. Mais sa réalisation a un coût, le projet étant estimé à plusieurs milliers d’euros. Les fonds récoltés proviendront des différents clubs rotariens rencontrés tout au long du parcours. Et comme si cela ne suffisait pas, le couple a ouvert une cagnotte en ligne sur Leetchi.

Dimanche 16 juin à Champforgeuil

Durant onze jours Charly Durand et Aurore Burel, auxiliaire de puériculture de nuit au service pédiatrique de l’hôpital William-Morey, vont donc pédaler une centaine de kilomètres par jour pour collecter des fonds. De Lille à Port-Saint-Louis-du-Rhône. S’arrêtant à Douai, Saint-Quentin, Chantilly, Fontainebleau, Joigny, Montbard, Chalon, Lyon, Valence et Orange. Des villes dans lesquelles ils seront accueillis par des rotariens. Dimanche 16 juin, lors de leur passage en Saône-et-Loire, les deux sportifs seront reçus en fin d’après-midi, par leurs amis du Rotary Chalon Bourgogne Niépce à l’aéroport de Champforgeuil, dans les locaux d’HéliSmur 71.

Une première journée à Lille

Ce lundi matin Charly Durand et Aurore Burel sont partis de la gare du Creusot TGV à 6h 34. Après un voyage sans encombre, ils sont arrivés à Lille à 8h 58. Un temps du Nord les attendait avec quelques gouttes de pluie mais le soleil était annoncé pour le grand départ ce mardi. A midi, ils ont été très bien accueillis par le rotary-club Lille Est dans le cadre de sa réunion hebdomadaire. Ils ont pu faire la présentation de leur action aux membres présents et ont récupéré en retour une très généreuse participation financière de la part du club lillois. L’après-midi, Charly Durand et Aurore Burel ont visité les locaux du BTWIN Village sous la conduite de son directeur Jean-Cyril Fin. Un site de 85 000 m2 sur lequel sont implantés un magasin spécialisé dans le vélo et le centre de conception des produits Décathlon. Faisant suite au prologue lillois de 13 km, deux étapes figuraient au programme de ce mardi. D’abord un premier trajet de 45 km le matin afin de rejoindre Douai et rencontrer le rotary club Douai pour le déjeuner. Puis l’après-midi un second saut de 86 km pour atteindre Saint Quentin et le rotary-club Saint Quentin qui les accueillait pour le gite et le couvert.

Gabriel-Henri THEULOT