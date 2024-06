LFI et le PS annoncent "un accord" sur la répartition des circonscriptions entre les partis de gauche - Qu'en est-il en Saône et Loire ?

Les choses vont s'accélérer très rapidement et les premiers noms des candidats investis par l'Union Populaire ne devraient pas tarder. En Saône et Loire, seul le cas de la candidature de Cécile Untermaier est d'ores et déjà tranché, avec une candidature sous pavillon socialiste. Pour le reste, il faudra attendre encore quelques heures et quelques réglages pour que les investitures soient actées en bonne et due forme en Saône et Loire.

Sur la 1ere circonscription de Saône et Loire, à savoir le Mâconnais, le candidat de la NUPES était l'écologiste Patrick Monin, qui avait réussi à décrocher sa qualification au 2e tour avec 27,57 % des suffrages exprimés, pour totaliser 42,75 % au second tour face au député LREM Benjamin Dirx qui avait enregistré la victoire avec 57,25 % des voix.

Sur la 2e circonscription, l'Ouest du département C'est Céline Vinauger (PCF) qui au titre de la NUPES avait réussi à totaliser un petit 20 % des suffrages face à Josiane Corneloup (LR), qui a plié le match au 2e tour avec plus de 66 % des suffrages.

Sur la 3e circonscription (Autun-Givry), l'Insoumis Richard Béninger avait remporté l'investiture au titre de la NUPES, s'inclinant dès le 1er tour face à Rémy Rebeyrotte (LREM) et Sandrine Baroin (RN). Les deux derniers s'étant battus dans un match très serré avec guère plus de 2500 voix d'écarts. Le député Rebeyrotte s'imposant avec 53,75 % des suffrages exprimés.

Sur la 4e circonscription, à savoir la Bresse, Cécile Untermaier, seule socialiste investie dans le cadre des accords de la NUPES avait réussi à s'imposer une nouvelle fois face à Valérie Deloge (RN) avec 56,30 % des suffrages exprimés et plus de 4000 voix d'avance. Au premier tour, ce sont 2000 voix d'écarts qui ont été enregistrés entre Elisabeth Roblot (horizon - LREM) et la candidate du RN.

Enfin sur la 5e circonscription de Saône et Loire, Chalon sur Saône / Montceau les Mines, Louis Margueritte était arrivé d'une très courte tête devant au 1er tour avec moins d'une cinquantaine de voix sur son challenger Eric Riboulet, candidat de la France Insoumise au titre de la NUPES. Le candidat de la gauche avait mis plus de 1000 voix d'écarts au maire de Chalon sur Saône, Gilles Platret, investi par LR.

Avec les accords nationaux signés par l'ensemble des protagonistes de la gauche, le jeu est désormais grand ouvert en Saône et Loire. Reste à savoir si l'équilibre 2 LFI/1 EELV/1 PS/1 PCF sera respecté sous cette fome. Une information qui devrait tomber d'ici quelques heures, compte tenu de l'officialisation de l'accord national. Il restera dès lors à l'issue de cet accord, d'investire chacun de leurs candidats d'ici ce week-end. La dernière limite du dépôt des listes étant fixé à dimanche.