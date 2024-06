CARNET BLEU - Bienvenue à Louis

Louis MEUNIER est né le 5 juin à la maternité du centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône. Il est le deuxième enfant après Amélia, 3 ans, de Julie PIERRE et Alexandre MEUNIER. La maman est professeur des écoles et le papa est ingénieur. La petite famille réside à Autun. Info-chalon.com adresse ses plus chaleureuses félicitations à Julie et Alexandre, avec un clin d'oeil tout particulier à la maman.