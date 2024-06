LEGISLATIVES - Face à l'opposition de la majorité municipale, l'éventuel accord entre Gilles Platret et le RN tombe à l'eau

C'est l'information du jour, confirmée par Aurélien Dutremble, chef de file du RN en Saône et Loire.

L'annonce d'un éventuel accord entre Gilles Platret et le RN pour les législatives a mis le feu au baril de poudre municipal. Une information confirmée par Aurélien Dutremble pour le Rassemblement National. L'idée d'un accord en vue d'un ralliement du RN à la candidature de Gilles Platret a fait exploser le téléphone du maire de Chalon sur Saône visiblement. Poussé dans ses retranchements, avec le risque de tout perdre, l'accord qui était en phase de négociation au plus haut niveau national, est tombé à l'eau. Un épisode qui pourrait laisser une trace de plus au sein du fragile écosystème municipal.

Ce sera donc bien Arnaud Sanvert, déjà candidat en 2022, qui défendra les couleurs du RN sur la 5e circonscription de Saône et Loire, a assuré Aurélien Dutremble.

L.G