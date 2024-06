Entre 550 et 600 jeunes ont participé à l’animation "Prenez-vous aux jeux" au Parc des expositions de Chalon-sur-Saône

Le photoreportage info-chalon.com

Vendredi 14 juin à partir de 9 h00, au Parc des Expositions, rue d’Amsterdam à Chalon-sur-Saône, 23 classes primaires (CM1 et CM2) de Chalon-sur-Saône et du bassin chalonnais ont participé à l’animation mise en place par la ville de Chalon et le Grand Chalon "Prenez-vous aux jeux".

Les enfants âgés entre 10 et 11 ans qui composaient en tout 90 équipes de 5 à 7 coéquipiers devaient participer à une dizaine d’épreuves tirées au sort parmi les 50 mises en place et encadrées par autant d’éducateurs, de professeurs de sports, d’encadrants de clubs sportifs appartenant à la ville de Chalon et du Grand Chalon mais aussi des établissements scolaires.

Ainsi, à quelques semaines de l'ouverture des Jeux Olympiques Paris 2024, le Grand Chalon et la Ville de Chalon-sur-Saône ont fait participer les jeunes à l'événement « Prenez-vous aux Jeux » en proposant aux jeunes primaires, des épreuves basées sur Ninja Warrior, des jeux mini-connectés, des sports interactifs, des sports traditionnels et du para-sport…

Lors de cet événement, on notait la présence de Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, de Dominique Melin, Vice-présidente en charge des sports, d’Olivier Grosjean, Conseiller communautaire délégué au développement des équipements sportifs,

Mais aussi Pierre Carlot, Adjoint aux sports à la Ville de Chalon-sur-Saône, Gilles Vechambre, Directeur des sports de la Ville de Chalon et du Grand Chalon, Jean Luc Durand, Vice-président à l'O.M.S David Rodriguez, Organisateur de l’événement…

Des jeux animés grâce au présentateur-speaker David.

Clin d’œil à la délégation scolaire d’Emiland Gauthey,

Samedi 15 juin, de 11 heures à 18 heures, plusieurs épreuves de ‘Ninja Warrior’ seront mises à disposition du grand public. Venez nombreux tester vos capacités physiques !

J.P.B