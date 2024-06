AVIS DE DECES - Madame Marie-Christine GEHIN née BORETTI

DRACY-LE-FORT - CHÂTENOY-LE-ROYAL - CHARRECEY



M. Hervé Claudin et

M. Hervé Genelot Chelebourg,

ses amis ;

Mme Sandrine Chainard

et M. Dominique Vittot,

ses petits-neveux ;

Julie et Bastien Fauvernier,

ses arrière-petits-neveux,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Marie-Christine GEHIN

née BORETTI

survenu le 9 juin 2024

à l'âge de 69 ans.

Ses obsèques civiles se dérouleront le mardi 18 juin 2024 à 11h15 au crématorium de Crissey.

Ni fleurs, ni plaques.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

La famille rappelle à votre souvenir son époux,

Jean

décédé en 2013.