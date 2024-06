Élections législatives 2024 : 650 personnes contre le Rassemblement national à Chalon-sur-Saône

Moins d'une semaine après la dissolution de l'Assemblée nationale, 650 personnes sont descendues dans la rue ce samedi 15 juin, à Chalon-sur-Saône, pour manifester leur inquiétude face à la possible arrivée au pouvoir du Rassemblement nationale (RN) à l'issue des élections législatives anticipées des 30 juin et 7 juillet. Plus de détails avec Info Chalon.

640 000 manifestants, selon la CGT, 250 000 d'après le Ministère de l'Intérieur, ont battu le pavé ce samedi 15 juin dans de nombreuses villes de France pour dire non à l'arrivée du Rassemblement national au pouvoir. Moins d'une semaine après l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale et le résultat historique du parti de Marine Le Pen aux élections européennes, syndicats, associations et coalition de gauche du Nouveau Front populaire appelaient à descendre dans la rue à Chalon-sur-Saône.

La colère ne faiblit pas. Organisations syndicales, partis politiques, citoyens... C'est dans un contexte politique particulièrement tendu, ils étaient 650 personnes réunies sur la Maison des Syndicats avant de déambuler dans les principales artères du centre-ville de Chalon-sur-Saône en réponse aux résultats des élections européennes qui ont placé la liste menée par Jordan Bardella en tête avec 31,5% des suffrages exprimés, estimant que la démocratie est «en danger».

Parmi la foule, étaient notamment présents, Christophe Sirugue, l'ancien maire PS de Chalon-sur-Saône (2008-2014), député de la 5ème circonscription de Saône-et-Loire (2007-2016) et secrétaire d'État à l'Industrie et au Numérique et à l'Innovation dans les gouvernements Valls II et Cazeneuve, aujourd'hui directeur du Nausicaá, le Centre national de la mer de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), Jérôme Durain, le sénateur de Saône-et-Loire, et Franck Charlier, le conseiller régional délégué en charge du sport en Bourgogne, premier secrétaire fédéral du Parti socialiste de Saône-et-Loire et adjoint au maire de Gueugnon.

«Il est inconcevable que le parti de la haine prenne le pouvoir au pays de la Liberté (...).Tout ce que le RN promet, ce n'est que du pipeau !», prévient Vincent Castagnino, co-secrétaire départemental de la FSU-SNUipp 71.

Aux alentours de 14 heures 15, le cortège entamait sa marche. Il a emprunté la Rue de Belfort, la Place de Beaune, la Rue Émiland Ménand, la Place de l'Obélisque, le Boulevard de la République et l'Avenue Jean Jaurès pour terminer Place Pierre Sémard (ex-Place de la Gare) pour rejoindre la Marche des fiertés LGBTQIA+ organisée par le Planning Familial.

(Plus de photos à paraître dans cet article)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati