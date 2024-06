Championnat de France masculine de Joutes nautiques à Chalon-sur-Saone: De cadets à juniors agés de 14 à 20 ans, ils ont fait le spectacle

En attendant les catégories séniors hommes qui auront lieu ce dimanche, le classement, discours et le photoreportage info-chalon.

Samedi 15 juin à partir de 14 heures, se déroulait au Port Villiers à Chalon-sur-Saône, les joutes nautiques des catégories masculines, cadets lourds, juniors légers, juniors lourds …devant un public venu nombreux.

15 clubs qui se livraient des confrontations organisées par la ligue Rhône Alpe avec des équipes venant de Vernaison, Grigny, Cluny, Chasse-sur-Rhône, Givors, Chavannay, La Roche de Glun, Ternay, Condrieu, Serrières, RDG…

Une cinquantaine de jeunes se sont affrontés dans des duels acharnés.

Une compétition qui s’est déroulée en présence de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, Pierre Carlot, Adjoint aux sports, Dominique Rougeron, Conseillère Municipale déléguée aux relations avec les bénévoles associatifs, Monique Brédoire, Conseillère Municipale déléguée aux relations avec les associations sportives, Pierre Guichard, Président National des arbitres…

Extrait du discours de Gilles Platret : « Nous remercions la Fédération Française de joute d’être venue une nouvelle fois à Chalon-sur-Saône. Cela a pour nous de l’importance et l’important c’est que c’est aussi une façon pour la ville de renouer avec ses activités nautiques. Des activités nautiques (joutes), dont le président de la Ligue me disait à l’instant qu’elles sont sans doute parmi les plus vieux sports dans le monde, recensés il y a des milliers d’années avant notre ère. En tout cas pour nous à Chalon, c’est vraiment un moment extraordinaire avec un public qui peut communier à nouveau avec la Saône. Je salue toutes les équipes, et toutes les associations qui sont présentes pour couvrir cet événement […] Bravo à tous les compétiteurs, bravo à tous les clubs présents, bravo à la Ligue et bravo à tout le public. On vous attend déjà lannée prochaine. Merci ! ».

Info-chalon était présent pour les catégories masculines, cadets lourds, juniors légers, juniors lourds dont voici les classements :

Cadets lourds (givordine



1er Morgan Chosson (Ternay), 2ème Valentin Reymond (RDG) 3ème Miguel Motikan (Givors) 4ème Mathys Mercier (Chasse / Rhône)

Cadets lourds (Lyonnaise)



1er Sylvio Coletta (Serrières) 2ème Maxime Curtil (Cluny) 3ème Nelson Boticas (Chavanay) 4ème Antonin Beraud (Condrieu)

Juniors légers Givordine

1er Donovan Goury (Chasse / Rhône) 2ème Arnaud Bressy (Ternay) 3ème Mathys Palestro (Givors) 4ème Flavien Vercasson (Chavany)

Juniors lourds (Givordine)

1er alexandre Dahmejian (Ternay)

Clin d’œil à la table de marque des règlements et arbitrages

A la fanfare d’Ampuis

A la Sécurité des eaux fluviales, assurée par l'Association du port de plaisance,

Aux supporters de Vernaison.

Photoreportage info-chalon.com

