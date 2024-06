École primaire Clairs Logis : 60 ans, ça se fête !

Pour fêter son anniversaire, l’école primaire Clairs Logis, fondée en 1963, proposait un spectacle chants et danses suivi du vernissage de l'exposition «Au Cœur Logis». Plus de détails avec Info Chalon.

Le 1er septembre 1963, l'école primaire Clairs Logis ouvrait ses portes aux premiers élèves de son histoire. Vendredi 14 juin 2024, l'établissement célébrait son soixantième anniversaire.

Au programme des festivités ouvertes aux familles et aux habitants du quartier : prise de parole de Carole Bernhard, la directrice de l'école, suivi à 15 heures du spectacle chants et danses «Clairs Logis à l'heure des Sixties», en partenariat avec le Conservatoire du Grand Chalon, vernissage à 16 heures 30 de l'exposition «Au Cœur Logis», réalisée par la classe de CM1 qui ont appris à documenter leur quartier en allant interroger les riverains avec l'artiste photographe Valérie Couteron, native du quartier et en résidence avec la Musée Niépce, et pour finir un pot-goûter sous le préau de l'école et animations musicales concoctées par la Maison de quartier du Plateau-Stade-Clairs-Logis.

Étaient également présentes Dominique Rougeron, la conseillère municipale déléguée en charge des relations avec les bénévoles associatifs, auprès de Maxime Ravenet, l'adjoint au maire en charge du monde associatif et de l'e-administration, et Monique Brédoire, la conseillère municipale déléguée en charge des relations avec les associations sportives, auprès de Pierre Carlot, l'adjoint au maire en charge des sports, et en charge du développement des actions pour le bien-être animal en milieu urbain, auprès d'Évelyne Lefebvre, l'adjointe au maire en charge des Espaces Verts et du développement durable.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati