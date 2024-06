L'équipe juniors du club de pétanque de Givry décroche un titre régional et une place aux Championnats de France

L'équipe juniors du Givry pétanque club composée de Mourot Yanis, Bourgeois Mathis et Duclos Tom licencié à Saint Loup de Varennes a remporté ce week-end à Saint florentin le titre de champion de Bourgogne/ Franche comté et se qualifie pour le championnat de France le 13 et 14 juillet . Félicitations à tous les trois pour ce joli parcours.