SCLEROSE EN PLAQUES - Le prochain rendez-vous du SEP 71 à Chalon

Ce moment de rencontres et de discussions à bâtons rompus est destiné à toutes les personnes concernées de près ou de loin par la Sclérose En Plaques, patients, entourage, aidants etc...

L'Association SEP71 et l'AFSEP organisent ces rendez vous régulièrement sur différentes villes du département ; c'est le tour de Chalon sur Saône le samedi 22 juin, où un groupe déjà actif sur le secteur se fera un plaisir de se retrouver et d'accueillir de nouvelles personnes



Prendre un p'tit café ensemble, prendre le temps de se rencontrer, de bavarder et de partager les inquiétudes parfois mais aussi les espoirs, les conseils, les astuces de vie, les rires et même de prévoir des projets à réaliser ensemble, voilà l'objectif ! Aucun engagement ou adhésion n'est imposé pour participer, bien sûr.

La SEP en chiffres, 120 000 personnes diagnostiquées en France dont les 3/4 de femmes, des symptômes multiples variables selon les personnes sur le plan moteur, sensitif, cognitif etc qui impliquent (ou pas) un handicap plus ou moins visible et important. Des traitements améliorent le parcours des malades mais on ne sait toujours pas guérir cette maladie.

La SEP dans la vraie vie, c'est souvent des remises en question pour s'organiser une vie la plus heureuse possible : soigner les liens avec l'entourage, trouver l'aide nécessaire, se reconstruire une vie sociale adaptée, revoir ses objectifs de vie professionnelle et personnelle...

N'hésitez pas à venir en discuter ce samedi 22 juin au Troquet du Marché, Brasserie de l'Intermarché à Chalon à partir de 10h, vous êtes attendus, avec plaisir.