Succès d'estime pour la 1ère soirée de solidarité avec le peuple palestinien à Lux

À l'appel de l'Association France Palestine Solidarité de Saône-et-Loire (AFPS71), les soutiens à la cause palestinienne étaient invités à se réunir le jeudi 13 juin, dès 18 heures, à la Salle Les Acacias, 6 Rue Robert Fèvre, à Lux, pour une soirée de solidarité avec le peuple palestinien.

Au programme : Exposition «Des murs de l'occupation et de la colonisation aux points pour la justice et la liberté», suivi d'un moment convivial d'échanges autour d'un thé et de douceurs gourmandes, diffusion du film «Chemins de Palestine, la Pierre et le Calame» du photographe et carnettiste Jean-Claude Allard, et conférence-débat «Palestine, une histoire millénaire» animée par Sabri Giroud, le directeur de Diwan Voyages et ancien archéologue, à Gaza.

L'occasion pour ce dernier qui se définit comme «artisan du voyage» de présenter entre autres l'ouvrage paru en 2023 qu'il coordonne, «La Palestine en 50 portraits, de la préhistoire à nos jours».

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati