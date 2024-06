Conservatoire du Grand Chalon : succès du concert ‘Sergent Pepper’s’

« ‘Sergent Pepper’s' reste encore à ce jour une pierre angulaire de l'histoire de la musique et de la culture populaire de la seconde moitié du XXe siècle. Cet album fut pensé en studio et le reprendre en direct a demandé un grand investissement par un ensemble de d'enseignants et d’étudiants du Conservatoire sous la direction artistique de Jean-Marc Weber, ancien coordinateur du département électroacoustique et également du département création et composition du Conservatoire du Grand Chalon.

Durant l'année scolaire, tous les élèves de CM2 des classes Vivant Denon ont travaillé le répertoire des Beatles en cours d'anglais, en formation musicale et en petit ensemble, en s’appuyant sur le spectacle ‘Sergent Pepper’s' proposé par des enseignants et des étudiants du Conservatoire du Grand Chalon.

Quant à la présence de l’école Liberté, Egalité, Fraternité, elle est due au fait que toute l’année scolaire, les élèves de CM1-CM2 étudient au sein d’un atelier hebdomadaire, la guitare avec Jean-Baptiste Schiavone, enseignant au Conservatoire du Grand Chalon. Quelle joie pour ces enfants de découvrir leurs enseignants jouant ce magnifique répertoire des Beatles dans une ambiance festive, corporate et feel good !

Cette répétition ouverte a enthousiasmé littéralement ce jeune public qui a chanté et applaudi à tout rompre à la fin du concert ! Les concerts de ‘Sergent Pepper’s' étaient programmés vendredi 14 juin à 19h et samedi 15 juin à 17h au Théâtre Piccolo. Ces deux concerts ont affiché complet. »

