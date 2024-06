Pour Maîtresse Sophie, une nouvelle vie va commencer

«Il est 21 H, je suis rentrée chez moi après le tumulte et l’effervescence du spectacle donné (finalement) dans la salle de jeu de l’école parce que la météo avait décidé de s’inviter aussi à la fête en nous offrant quelques averses dont elle a le secret.

Quand on prend sa retraite, il est de coutume de fêter ce passage à une vie nouvelle avec ceux et celles qui ont partagé notre quotidien et que l’on s’apprête à quitter. J’ai donc souhaité partager ce moment avec vous, les enfants de l’école, mais aussi vous les parents qui m’avez confié ce que vous avez de plus précieux et vous mes collègues enseignantes et atsem qui m’accompagnez dans cette aventure quotidienne qu’est la vie d’une école, vous qui n’avez pas ménagé vos efforts pour m’aider à préparer et surtout tout ranger !

Soyez toutes et tous remercié d’avoir participé. Je remercie également les Totors qui ont déployé toute leur énergie pour ambiancer la soirée et tenir une salle surchauffée.

Je viens de passer deux heures à déballer vos cadeaux, ma maison est pleine de fleurs, ma salle de bain sent le monoï, je prends un thé au lait dans une tasse où le mot « merci » étincelle et un grand chapeau attend le prochain soleil sur mon porte manteau. Des « merci », j’en ai trouvé partout, sur les trousses, les jolies gourdes, les carnets et même sur les sacs.

Puis j’ai ouvert les enveloppes et lu vos petits mots, c’est à ce moment là que l’émotion m’a submergé…

Je viens juste de m’asseoir pour vous écrire, à vous les parents et mes collègues. C’est moi qui vous remercie pour la confiance, les échanges, ce sentiment familial qui entoure l’école des Aubépins. Ne perdez rien de ces précieuses relations. Nous allons terminer l’année puis vous ferrez la connaissance d’une nouvelle directrice, d’une nouvelle maîtresse pour les petits, une qui saura les aider à bien grandir. Que les bons vents vous portent toutes et tous.

Maîtresse Sophie»