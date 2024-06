LEGISLATIVES - 5e circonscription de Saône et Loire - Des élus apportent leurs soutiens à sa candidature suite à son travail mené à leurs côtés

Louis Margueritte a été élu député de la 5ème circonscription de Saône-et-Loire en juin 2022.

Depuis lors, nous avons vu, par-delà l’homme de dossiers, de travail, précis et engagé, un élu qui a fait de la proximité son véritable cheval de bataille.

Avec son travail à l’Assemblée nationale au sein de laquelle il a su imposer une certaine « marque de fabrique » alliant écoute et engagement, maîtrise des dossiers et souci du consensus, il a été en mesure de défendre des dossiers nationaux importants pour le pays mais aussi de porter haut les couleurs de cette circonscription et la voix de ses habitants. Urbains, rurbains et ruraux en écoutant les uns et les autres mais surtout en apportant toutes les fois que cela était possible et notamment à la faveur d’une implication sans faille, des solutions concrètes à des problèmes concrets.

Son camp, ce sont les autres. Pour lesquels il se bat sans relâche, sans limite et sans procès. Avec une disponibilité et une persévérance peu communes.

Par-delà les étiquettes politiques ou les préférences partisanes qui animeraient les choix d’un élu ou les décisions d’un acteur de la société civile, il a fait de l’action au quotidien l’alpha et l’oméga de sa mission.

C’est le soutien aux initiatives des acteurs économiques, c’est la recherche de « plus et mieux » d’accompagnement des carrières agricoles, c’est « plus et mieux » de sécurité avec l’obtention d’une nouvelle brigade de gendarmerie à Lux. C’est encore la décision ministérielle qu’il est allée chercher avec les dents en direction d’une enveloppe exceptionnelle de 29 millions d’euros pour la construction d’un nouvel hôpital sur le bassin minier.

Parmi tant et tant d’autres choses.

Ambassadeur de la chose publique, dont il aime à rappeler qu’elle est le terreau de l’économie, la treille des solidarités et le ferment de la citoyenneté, il a rappelé avec force exemples que les réussites d’un parcours de député ne se décrètent pas mais se construisent et se prouvent.

C’est la raison pour laquelle, par-delà les enjeux nationaux, nous affirmons à l’envi notre soutien total à Louis Margueritte et l’encourageons à poursuivre son chemin au service du don de soi, au service des autres. De tous les autres.



Alain BALLOT,

Maire de Saint-Eusèbe Conseiller Départemental

Marie-Thérèse FRIZOT,

Conseillère Départementale

Marie-Claude JARROT,

Maire de Montceau-les-Mines

Thierry PARRET,

Maire de Sercy



Sophie CLÉMENT,

Conseillère Départementale

Carine FOSSIER,

Maire de Sainte-Hélène

Didier LAUBERAT,

Maire de Marmagne Conseiller Départemental

Marie-Hélène POROT,

Maire de Moroges



Élisabeth ROBLOT,

Conseillère Départementale

James GESTE,

Maire de Saint-Martin-d’Auxy

Guy MIKOLAJSKI,

Maire de Saint-Julien-sur-Dheune